De Nederlandse para-dressuurruiters hebben teambrons gewonnen op het Europees kampioenschap in Zweden. Het goud ging met overmacht en net als twee jaar geleden naar Groot-Brittannië, het zilver verrassend naar Denemarken.

Frank Hosmar en Alphaville N.O.P. en Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. reden mooie scores. Maandag was Sanne Voets nog goed voor individueel goud, nu had Demantur teveel last van spanning en kreeg de combinatie een tegenvallend resultaat.

Hoogste teamscore Hosmar

Frank Hosmar won gisteren de individuele proef in Grade V en had vandaag met 73.03% de hoogste teamscore. ,,Ik heb heel fijn gereden, Alphaville was heel relaxed, alleen helemaal in het begin reed ik een programmafoutje. Op het moment dat ik de volte inzette dacht ik: ‘oh nee, ik moet één letter verder’. Ik was wat overgeconcentreerd. Gelukkig raakte ik daardoor niet van slag en kon ik de proef verder lekker door rijden.“

4th podium selfie in a row at an international championship, so proud of my team! @KNHSNederland @RuitersInOranje pic.twitter.com/LPi6BFbLnN — Joyce Heuitink (@JoyceHeuitink) August 22, 2017

Ook Nicole was erg tevreden over haar tweede optreden in Gothenburg. ,,M’n zenuwen zijn weg en de traantjes van gisteren die zijn geweest,” zegt ze breed lachend. ,,Wallace liep echt heel goed, ik heb nergens iets laten liggen. Ik zat erop en ik stuurde. ‘Wally’ en ik zitten in de flow. Hij is zo constant, de overgangen waren goed, hij gooide geen een keer zijn hoofd omhoog of iets raars. Dan is het gewoon fijn en harmonieus rijden, dan ben je echt een team met je paard. Zo voelde het vandaag ook.”

Spanning

Als laatste starter was alle hoop gevestigd op Sanne Voets. Helaas kreeg de Paralympische kampioene teveel last van spanning bij haar paard Demantur. ,,Het is hier een hele spannende baan, dat is zeker voor minder ervaren paarden een nadeel. Binnen de ring bouwde de spanning op en dan moet je er het beste van maken. Dat is bij stukken ook wel gelukt, maar in het galopgedeelte kreeg ik fouten. Dan geef je het gewoon helemaal uit handen. Dit is niet de medaille waar we voor kwamen, laten we eerlijk zijn.”

Lotte Krijnsen met Rosenstolz moest in de galoponderdelen wat foutjes incasseren en was vandaag het wegstreepresultaat. ,,Voor de vierde keer op rij staat Nederland met het team op het podium op een internationaal kampioenschap,” reageert bondscoach Joyce Heuitink. ,,Ditmaal is het brons, in een kampioenschap dat voor het eerst ging over slechts een dag. Ik ben heel trots dat we nu de vierde medaille hebben binnen gesleept op dit kampioenschap. Morgen staat voor alle vier de kür op het programma, dan hopen we weer het niveau te halen van de eerste dag!”