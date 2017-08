Ommen | STEGEN.NET

Willem Greve bewees vrijdag bij het CSI Ommen dat hij in prima vorm is met Carambole. In het 1.50 Championat van Ommen werd hij tweede, achter de olympisch kampioen van Londen, Steve Guerdat.

In de barrage, met ingehouden adem gevolgd door rijendik publiek, ging het om tienden van een seconde. Steve Guerdat liet Ulysse des Forets (v. Col Canto) net iets (0,24 seconde) sneller galopperen en pakte 7.500 euro. Voor Willem Greve, die twee weken geleden nog de Grote Prijs van Knokke won met Carambole, lag er 6.000 euro klaar. ,,Al was ik twintigste geworden, ik ben zo blij met de manier waarop Carambole sprong!”

In dubio

In 2016 maakte Willem Greve kans op een ticket voor de Olympische Spelen, tot de hengst een blessure opliep en een klein jaar uit de sport verdween. ,,Vanavond zat ik in dubio: wel of geen barrage rijden. Maar door te springen moet hij toch kracht opbouwen. Hij voelt zo goed aan jonge! Hij springt loepzuiver. Ik wilde de lagers er niet meteen uitrijden, maar heb strak gereden en heel schuin over de een na laatste steilsprong.”

Blij zijn met wat je hebt

Het is dus niet erg om van Steve Guerdat te verliezen? ,,Ach, ik gun die jongen ook wat”, grapt Greve. ,,Misschien ben ik in de opbouw van Carambole wel te voorzichtig, maar we gaan stap voor stap. Ik ben donders gek met hem. Je hebt goede paarden, heel goede paarden en daarna komt hij pas. Zo’n paard krijg je niet zo gauw. Ik heb heel veel aan hem te danken en hoop dat we nog een heel lange tijd plezier van hebben. Ja, het is jammer dat we steeds door pech de grote kampioenschappen missen, maar wie weet komt het nog. Je moet blij zijn met wat je hebt en niet ontevreden over wat je niet hebt. Morgen krijgt Carambole een dagje rust en dan zondag de Grote Prijs.”

Topconcours

Ondertussen stroomt er steeds meer publiek naar CSI Ommen voor de Puissance. ,,Wat een sfeer hier. Een topconcours. De familie Schuttert wil wat terug doen voor de sport en hun bedrijf en stal op de kaart zetten. Ze hebben niet de intentie om geld aan dit evenement over te houden, maar willen plezier beleven aan alles. Schuttert wil maximaal sport en maximaal entertainment”, vertelt Willem Greve.

,,De gunfactor is er ook vanuit de ruiters en het publiek, dat proef je aan alles. Waarom denk je dat de grote jongens hier allemaal willen rijden? Het is hier gewoon super voor elkaar. Je merkt dat de jongens van Schuttert onderweg heel veel gezien en gehoord hebben hoe je een concours moet organiseren en ze weten nu haarfijn wat het publiek mooi en niet mooi vindt. Ja, hier komen we graag!”

Puissance

De vrijdagavond werd afgesloten met de Puissance om de For Farmers Trophy waarbij de muur aan het eind op maar liefst 2.20m hoogte stond. Drie ruiters zaten nog in de race. Formidable (v. Bugatti VDL) sprong met Lennard de Boer nog vlekkeloos over 2.10m, maar vond de verhoging teveel van het goede en weigerde, waarna zijn ruiter hem op de hals klopte en de ring verliet. Fozella van Julian de Boer zette wel dapper af, maar nam een blok mee in de afdaling.

Pas bij Mark van den Top brak het feest los. De stalruiter van Teus van den Brink uit Nijkerkerveen klaarde de klus foutloos op Diabolo, waarna hij niet meer kon stoppen met lachen. ,,Ik had niet verwacht zover te komen. Ik spring meestal landelijk en af en toe op zulke concoursen, maar in zo’n vol stadion winnen is toch wel echt mooi. Ik had zelf nog nooit zo hoog gesprongen, maar wist dat Diabolo het wel kon. Hij heeft heel veel vermogen!”

Overige winnaars waren Peder Fredricson met H&M Carat Desire (1.45m Subli Paardenvoeders Trophy) waarbij Frank Schuttert tweede werd, Clementine Goutal op Cabalitto (1.35m GMB Trophy) en Madée Schuttenbelt met Vayrenta (1.20m Trebble Trophy).

CSI Ommen heeft nog meer in petto. Highlights op zaterdag zijn de 1.50m rubriek, 1.45m Medium Tour finale en het Knock Out springen en het hoofdnummer op zondag is de 1.60m Grand Prix van het Vechtdal powered by Handelshuis Schuttert.