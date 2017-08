Ommen | STEGEN.NET

De voorbereiding op het Europees kampioenschap over twee weken is voor Marc Houtzager geslaagd. Hij won met Sterrehof’s Calimero de Grote Prijs van het Vechtdal op CSI Ommen door zijn kameraad Willem Greve op Carambole met 0,33 seconden af te troeven.

,,Er kan er maar één de winnaar zijn en dat ben ik”, geint Houtzager door de microfoon, waarna duizenden toeschouwers in lachen uitbarsten. Het tekent voor de sfeer die dit jaar van start tot finish op CSI Ommen hing.

De perfectionistische insteek van de familie Schuttert, de kracht achter het internationaal concours, heeft zich vertaald in een topevenement waar de beste ruiters ter wereld op afkwamen en die volgens bondscoach Rob Ehrens ‘vleugels kregen door al het publiek.’

Parcoursbouwer Henk Linders kreeg het zondagmiddag warm toen de 1.60m Grote Prijs meteen foutloos werd afgelegd door startnummer 1 en 3. ,,Heb ik het dan helemaal mis gezien, dacht ik nog?” Want als de tendens zich zou voortzetten, zouden er misschien wel twintig ruiters in de barrage terugkomen. Uiteindelijk vielen er toch nog balken, vooral in de driesprong richting het eind, en kwamen er negen terug in de barrage.

Tandje bij

De ene foutloze rit na de andere volgde elkaar op en Willem Greve besloot nog een tandje bij te zetten op de geweldig springende Carambole N.O.P. (v. Cassini). Frank Schuttert, de grote winnaar van vorig jaar, had zin in een tweede thuisfeest met Winchester HS (v. Numero Uno) die op eigenzinnige wijze door het parcours huppelde. Hij was zelfs een seconde sneller, maar tikte net één keer te hard tegen een balk en zou zesde worden.

Slotruiter Marc Houtzager wist waar de winst te behalen viel en reed de winnende rit op Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel), naar eigen zeggen ‘één van de beste springpaarden ter wereld.’ ,,In overleg met Rob Ehrens heb ik wat risico genomen in de barrage, maar niet té. Hier heeft Calimero met het oog op het EK niets te lijden van gehad. Op zo’n groot concours in de buurt, dan wil je toch graag je best doen”, vertelt Houtzager, die in 2013 ook al de Grote Prijs van CSI Ommen won. Vandaag nam hij 24.750 euro prijzengeld mee en zijn vrouw Julia Houtzager-Kayser 11.250 euro door derde te worden op Sterrehof’s Cayetano Z (v. Caretano).

Terug op topniveau

Willem Greve , die na de 6.000 euro op vrijdagavond nu 15.000 euro incasseerde, schudt zijn hoofd voordat hij de prijsuitreiking betreedt. ,,Ik had vandaag toch wel heel graag gewonnen, maar ik ben super blij met hoe Carambole hier sprong. Ik ben blij dat hij terug is op topniveau en dat we hier mooie sport hebben laten zien voor al dat publiek.”

Bondscoach Rob Ehrens beaamt dat. ,,Ik ben hier drie dagen geweest en ik heb me kostelijk geamuseerd. Het was hier één woord geweldig. Chapeau voor alle mensen die hier hun schouders onder zetten. Marc was hier om zijn vorm te behouden voor het EK, maar we hebben ook gezien dat Willem met Carambole weer ongelooflijk in de lift zit. Op het EK gaan we voor het hoogst mogelijke. Dat zit in onze aard, maar we kijken alweer een straatje verder. Dat is het WK in Tryon en ik heb hier combinaties gezien die daar zeker kans op maken.”

Publieksevenement

Hendrik-Jan Schuttert, die met Balboa HS (v. Tygo) één foutje in de zware Grote Prijs opliep, straalt van top tot teen. ,,Het was een drukke week, maar we zijn zeer tevreden. We hebben ingezet op topsport en willen een publieksevenement zijn en daar zijn we in geslaagd. Ik kwam bijna in de knoop met alle aanvragen van topruiters. Of we een vijfsterren evenement ambieren? Dit is onze eerste viersterren. We bekijken alles per jaar en dat gaan we nu ook doen. Vijfsterren is nog wel heel ver weg, daar moeten we naar toe groeien. Maar we hebben zeker weten ambitie.”