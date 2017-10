Nieuwe Pekela | STEGEN.NET

Callista Leeuwerke maakte zaterdag het best denkbare debuut in de ZZ-licht met Santo’s Fatal Love: de combinatie won haar eerste optreden in de ZZ-licht tijdens de eerste wedstrijd van de DCIG, de dressuurcompetitie Indoor Groningen.

Voor sommige paarden was het weer even wennen om binnen te lopen, zeker met de regen die vol op het dak kletterde. Maar toch werd er goed gereden. Jurylid Wytske Schuth sprak van een sterke groep. Slechts drie deelnemers gingen zonder winstpunt naar huis.

Callista Leeuwerke en Santo’s Fatal Love (v. Lauries Crusador) kregen met een score van 232,5 de hoogste waardering. ,,Ze rijdt heel sympathiek en het ziet er zeker aan de voorkant allemaal heel mooi uit”, aldus jurylid Schuth.

Zoë Zwiggelaar eindigde op minimale afstand als tweede met haar sterk dravende Fidarsi Rossi ZrZ. De derde plaats in de ZZ-licht was voor Marije Heuvel met Belana. Britt Muis volgde op de vierde plaats. Tijdens haar proef brak er een paard los, maar Britt Muis reed haar It’s Britt’s Corlando onverstoorbaar verder.

Werklust

Winnares Callista Leeuwerke was terecht trots op haar eerste plaats en de complimenten van de jury. ,,Deze merrie heeft zo’n werklust. Ze heeft nergens moeite mee en is super braaf. Ja, het klopt wel dat je dan zelf heel lekker kunt rijden. Ik hoef er eigenlijk weinig aan te doen.”

Santo’s Fatal Love was afgelopen zomer Gronings kampioen in de Z2. Nu bewees de merrie ook in de ZZ-licht haar kwaliteit. De merrie voert 76% volbloed en is een eigen fokproduct.

In de Z2 eiste Kenna Bakker de overwinning op. Ze behaalde met Ginfonia KB (v. Oscar) een megascore van 242,5 en zette daarmee de concurrentie op flinke achterstand. Nicky Snijder werd met Game Boy Sth tweede met 231,5. Laura Zwart volgde op de derde plaats met Lumen Ghandi met 220,5. Marjan van der Jagt nam met Disa de vierde plaats voor haar rekening.

Foto’s bekijken en bestellen van de ZZ-licht in Nieuwe Pekela? Klik dan hier