Callista Leeuwerke wint ZZ-licht bij dressuurcompetitie Vlagtwedde

Vlagtwedde | STEGEN.NET

Callista Leeuwerke was zaterdag de beste in de ZZ-licht bij de tweede wedstrijd van de DCV, de dressuurcompetitie in Vlagtwedde. Het was een spannende strijd, want Paulien Alberts haalde een gelijke score.

Callista Leeuwerke komt nog maar kort in de ZZ-licht uit met haar eigen fokproduct Santo’s Fatal Love (v. Lauries Crusador), maar heeft de laatste weken al knappe resultaten behaald. Zo won ze de eerste wedstrijd van de DCIG in Nieuwe Pekela. In manege De Wolverlei in Vlagtwedde kwam de combinatie opnieuw sterk voor de dag en behaalde 231 punten.

Ook Paulien Alberts behaalde met Enrico 231 punten, in dit geval goed voor de tweede plaats. Bronno Bloem pakte de derde plaats. Met de 7-jarige merrie Famous kwam hij uit op 223 punten. In totaal kwamen er in deze zwaarste klasse acht combinaties aan de start.

De Z2 werd gewonnen door Britt Muis. De amazone uit Stadskanaal behaalde 224 punten met haar paard It’s Britt’s Hebbe. Maaike Slootweg werd deze keer tweede met Gino, nadat ze de eerste wedstrijd van de DCV had gewonnen.

In de Z1 werden zeer hoge scores behaald, waarbij Linda Kouwenhoven de kroon spande. Met Superhorse Giovanni behaalde ze een topresultaat van 239 punten. Marloes Oosterhof eindigde met Gisele als tweede met 233. Karlijn van Vught volgde op plaats drie met Johanna K (228).