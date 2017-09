Drachten | STEGEN.NET

Zaterdag werd er op Equi Drachten een subtop wedstrijd georganiseerd. De locatie is prachtig en de wedstrijd goed georganiseerd. In het ZZ-zwaar ging het oranje lint naar Marije Heuvel met haar sensibele keurmerrie Belana (v. Sidney), die ze zelf opgeleid heeft.

Marije zegt dat de merrie veel ‘go’ heeft en altijd wil werken, maar soms wel wat last heeft van de omgevingsfactoren. Dat maakt het wel eens wat moeilijk om haar goed door de baan te rijden, maar gelukkig was het in Drachten geen probleem. Heuvel won met 64.79 % en de tweede plaats ging naar Lianne van der Horst met Golden Eagle’s Envoy (v. Wonderboy SHB) met 63,86 %

Anouk Noordman onverslaanbaar

Anouk Noordman is de laatste tijd erg op dreef en reed nu met Atze (v. Astor) en won de PSG met 66,51 %. Ze liet daarbij Gabrielle Rensink met Edson ( Winningmood) en Nars Gottmer met Emotion Fortuna (Lord leatherdale) achter zich, die beide 65,86 % haalden en dus de tweede plaats moesten delen.

Mooie percentages voor Zoë Schipper

In de Inter I was Zoë Schipper met haar merrie Venice (v. Cabochon) de grote winnaar met een mooie percentage van 66,32 % met bijna 2% verschil met de nummer twee Nars Gottmer, die Floris Vinckenburgh (Uphill) naar een tweede plaats reed. Derde werd Anouk Noordman wederom met Atze en vierde werd hier Rensche de Haan met Callucci HR

.

Horses2Fly Zander wint met Mellanie Welles

Het was volgens Mellanie Welles niet haar beste proef en moest ze er hard aan werken, maar de jury dacht er anders over en kon ze de overwinning op haar naam schrijven. Met Horses2Fly Zander (v. Parcival) won ze met 63,16 % en liet daarbij de debuterende Nicole de Leeuw met Duvel (v. Florencio) nipt achter zich. Nicole had een percentage van 62,98% en mocht erg tevreden zijn. Er zijn zeker nog verbeteringen te maken, maar de kop is eraf!

Mellanie Welles maakt deel uit van het plan MGPNGP en maakt sinds die tijd ontzettende grote vorderingen in haar rijden en is erg blij dat ze deze gelegenheid heeft gekregen en daarbij de lessen van Alex van Silfhout mag volgen.

U25

Lisanne Zoutendijk met Kosttendrukkers Watteau (v. Jazz) kon vooraf al weten dat de overwinning voor haar was, als enige amazone met daarnaast nog Mellanie Welles die HC ging starten was dat geen moeilijke opgave, maar dan moet er toch nog wel voor de punten gestreden worden en dat is haar goed gelukt. Met 67,09 % had ze een prima score en was de verre reis naar Drachten niet voor niks geweest!

Net geen B-Kaderscore voor Jean- René Luymes

De Grand prix was ook voor de kadervorming en helaas had Jean-René Luymes met zijn prachtige Ashwin (v. Sandreo) net geen 70%. Dat was wel erg jammer, maar hij had toch wel een zeer goede score van 69.73% en won daarbij met 4% voorsprong op de nummer twee.

En de nummer twee was Anouk Noordman, die met haar getalenteerde Zeronica (v. Talos) een score van 65,63 % had. De piaffe en passage zijn echt een ontzettend sterk punt van Zeronica, de merrie was wel iets afgeleid, want ze heeft een veulen en die stond netjes in de trailer te wachten tot Zeronica weer terug kwam.

