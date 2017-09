Drachten | STEGEN.NET

Vrijdagavond was de finale van de Pavo Frysobokaal dressuur in het FCD in Drachten. Na een grote voorselectie waren er uiteindelijk drie combinaties per groep die naar de finale mochten. De merries en hengsten/ruinen waren gesplitst en in de finale werden de Friezen door testruiters gereden. Femke Beljon had de eer om op de merrie’s te rijden en Jean-René Luijmes reed de hengsten/ruinen.

Bij de 4 jarige merrie’s was Rinske S (v. Teeuwis 389) op de voorselectie al de favoriet met haar amazone Anke Kuppens, maar wisselde Sietske Fan Oostenburg (Tjalle 454) stuivertje met Ryske-Dame (Wimer 461) die in de voorselectie nog tweede stond.

Ruscherd fan Bokkum fenomenaal

Testruiter Jean-René reed de 4 jarige Ruscherd geweldig en liet zelfs al wat sluitwerk zien en dat zag er echt zo makkelijk uit. Er was geen twijfel mogelijk dat moest de kampioen worden. Russcherd is een vierjarige hengst van Norbert 444 x Ulke 338. Harmina Holwerda is de amazone en Ruscherd is in het bezit van Sybren Minkema en Jolanda Schreuder.

Harmina is sinds 1 mei voor zichzelf begonnen en rijdt nu o.a. meerdere talentvolle Friezen bij Sybren en Jolanda. Op de vraag wat de toekomstplannen waren zei Harmina dat er in oktober een evenement is, het EK-dressuur voor Friezen. ,, Daar wil ik heel graag aan meedoen met Ruscherd.”

Dit evenement wordt opgezet door K&PP (Kennis en Promotie Platvorm Fries Dressuurpaard) en is voor de Subtop en de jonge paarden die dan een proef moeten rijden. Op een tweede plaats kwam Rob van de Demro Stables (Tjalle 454) met Demi van Nuys en de derde plaats was voor Siebe K.(Tjalle 454) met Iris Vinkx

Spannende strijd

De uitslag bij deze merrie’s was iets verrassend, waar OukjeFan it Hiem (Tjalle 454) met amazone Laura Roling in de voorselectie nog derde stond, werden ze in de finale toch de kampioen. Marije Helena L. (Dries 421) met Susan Bouwman-Wind was in de voorselectie eerste, maar behaalde nu een tweede plaats. De derde plaats was voor Lieke S. Fan Lutke Peinjum (Tjalle 454) met Marieke Okkema.

Kampioen Mees 497

Bij de 5/6 jarige hengsten/ruinen ging de strijd tussen de goedgekeurde Mees 497 (Tymon 456) met Leonie Evink en Kanjer ter Meer (Udrik 457) met Judith Pietersen. Judith was in de voorselectie nog eerste, maar moest nu Leonie met Mees 497 aan zich voor laten gaan.

Testruiter Jean-René had vorig jaar ook al in de finale op Mees gereden en was nog steeds erg enthousiast over hem en zei ook al dat hij wel bij hem op stal mocht komen. Leonie zag dat maar als compliment, maar wil haar topper niet kwijt. Jorrit van ‘t Speykbos (Norbert 444) behaalde de derde plaats.

Alle uitslagen vind je hier (pdf-bestand)