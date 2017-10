Haskerhorne | STEGEN.NET

De finaledag van het EK-dressuur voor het Friese dressuurpaard trok zondag ondanks het prachtige weer veel publiek. Titels waren er onder andere voor Judith Pietersen, Jeanet Dam en Harmina Holwerda.

Zondagochtend gingen de 4-jarige Friezen weer de strijd aan en stond hun teller weer op nul. Suzanne Frijlink had het winnaarsgevoel van zaterdag nog in haar en won ook deze dag weer en werd daardoor Europees kampioen met Pako van de Demro Stables (v. Tjalle 454) met 74,09%. Heleen de Haas en Anke Kuppens werden tweede en derde, wat ook een goede prestatie is.

Harmina Holwerda

Waar Akkelien de Vries zaterdag nog de winnaar was bij de 5-jarigen met haar Nanning fan Hylpen, moest ze het in de finale met een derde plek doen. Harmina Holwerda had alles op alles gezet en werd met 70,91% de grote winnaar en mocht het kampioenslint ophalen. Bodien Grijpstra, zaterdag nog een vierde, is tweede geworden.

Judith Pietersen onverslaanbaar

Opnieuw werd Judith Pietersen weer eerste met Limited Edition met een mooie score van 73,52%. Ykje Baron werd met dezelfde score van 73,52% tweede, nadat de ex aequo regeling er aan te pas kwam. Wendy Okkema behaalde de derde plaats.

Jeanet Dam laat zich niet verslaan!

Waar zaterdag Esther Liano nog op de hielen zat bij Jeanet Dam, kon ze zondag toch haar 7-jarige Gijsbert JD zo door de baan rijden dat ze door beide jury’s op de eerste plaats gezet werd en zo het Europese kampioenschap kon winnen. Esther Liano had een mooie tweede plaats en Margriet Koopmans is derde geworden.

Subtop

Bij de subtop telden de resultaten van twee dagen en daar kwam de uiteindelijke winaar uit, in de finale werd de kür op muziek gereden. In het ZZ-zwaar was het Esther Liano met Stal Liano’s Thijs, die dit weekend zijn debuut in deze klasse maakte en Esther mag zich de Europese kampioen in het ZZ zwaar noemen en had een gemiddelde score van 69,91%

In de lichte tour had Bennie van Es Dorian van Soma mee, maar hij had met Michiel 442 nog een tweede ijzer in het vuur. Kampioen werd hij met Dorian van Soma met een score van 70,21%. Patricia Mannearts werd tweede met Doeke fan Beritsum. Een mooie derde plaats was er voor Joyce Haaijer met Horses2fly Tialda H.

Melanie Mouthaan

Melanie Mouthaan had haar nu 18-jarige Wilke-C van de Wijdewormer vooral in de zware oefeningen goed voor elkaar en kon dat beide dagen laten zien wat uiteindelijk resulteerde in een score van 65,42%. De uit Noorwegen komende Cathinka Leren had veel fans meegenomen en eindigde op een mooie tweede plaats met haar Johannes fan Tsjessinga met een gemiddelde percentage van 64,10%.