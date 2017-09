Nijkerkerveen | STEGEN.NET

Zaterdag waren Oost-Groninger deelnemers succesvol op de Hippiade Mennen in Nijkerkerveen. Normaliter vindt het NK plaats op de terreinen van de KNHS in Ermelo, maar door de enorme hoeveelheid neerslag van de afgelopen weken heeft de KNHS moeten besluiten uit te wijken naar de terreinen in Nijkerkerveen.

De deelnemers uit de regio Oost-Groningen hebben zich van hun beste kant laten zien. Marjet Westerhoff uit Bellingwolde is Nederlands kampioen geworden in de klasse B dressuur met haar paard Hercules. Hercules liep de hoogste dagscore van alle klassen en was hierdoor een overtuigende kampioen. Daarnaast wist Marjet in de klasse ZZ dressuur, de koningsklasse, brons te bemachtigen met haar trots Belandro.

Koen de Wit uit Oostwold is Nederlands kampioen geworden in de klasse M dressuur met zijn pony Shin Chan en wist de vierde prijs binnen te slepen in de klasse L met de pony Happy DW. De zus van Koen, Mariska de Wit, is met de pony Happy DW derde geworden in de klasse B dressuur.

Alie Boekelo uit Bellingwolde is Nederlands kampioen geworden met de pony Max in de vaardigheid klasse L sulky en heeft een 4e prijs gewonnen in de klasse L dressuur met haar paard Tiemen. De echtgenoot van Alie, Ronald Prak, wist in de klasse L vaardigheid pony reserve kampioen te worden met zijn pony Purdy.