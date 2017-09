Ermelo | STEGEN.NET

Tijdens de afgelopen twee weekenden deden niet alleen individuele spring- en dressuurruiters een gooi naar de kampioenstitel op de Hippiade. Ook het rijden teamverband, zoals afdelingsdressuur, viertal kür op muziek en de verenigingskampioenschappen stond op de agenda bij de KNHS. En niet geheel zonder succes voor de Noordelijke teams!

Het was een drukte van jewelste op het losrijterrein in Ermelo. Voor veel pony’s en paarden bracht dit de nodige spanning met zich mee. Soms zelfs zoveel, dat er ongelukken gebeurden. Zoals op zaterdag 2 september, toen een amazone van haar paard viel en haar arm brak. Die drukte maakte het lastig voor de deelnemers om zelf in te rijden, laat staan om nog even met het meertal te ‘formeren’ tijdens het losrijden. Maar dat bleek voor een aantal teams uit Drenthe en Groningen geen belemmering om er met de winst vandoor te gaan.

Een eerste plaats was er op 26 augustus voor het M zestal cat. C/D/E van PC Esdalruiters met een percentage van 66. Het L zestal van PC Exloo cat. B/C/D/E behaalde een knappe tweede plaats met 70,17%. Het ponyteam van PC Niop uit Nieuwe Pekela eindigde als zevende en PC de Stroomruiters uit Beilen als achtste.

Ook was er succes voor PC de Runderuiters uit Emmer-Compascuum; zij behaalden goud met hun L viertal categorie B/C/D/E in een heel sterk deelnemersveld met maar liefst 19 teams! PC Neta behaalde hierbij de achtste plaats. Opnieuw was er een tweede plaats voor PC Exloo, nu met het M viertal in de klasse B/C/D/E. Het team van PC Nienoord uit Leek eindigde in deze klasse als achtste.

Het M viertal van PC Nienoord uit Leek reed vol overtuiging de kür op muziek en pakte daarmee de kampioenstitel met een gemiddelde van maar liefst 76,834%, gevolgd door het M viertal van PC Esdalruiters uit Emmen met een percentage van 67,417.

Viertallen paarden

Bij de viertallen van de paarden was er goud voor RV Annen in de klasse ZZ. Zij reden op 2 september een prachtig gemiddelde van 69,33%. In de klasse Z behaalde het viertal van dezelfde RV Annen een derde plaats met een percentage van 65,5. LR Neta eindigde hierbij als zevende. RV Exloo won de vierde prijs met hun M viertal met 66,58%. De Stidalruiters uit Dalerveen eindigde in die klasse als negende en het team van LR Neta uit Winschoten als twaalfde. Het L viertal van RV Esdalruiters uit Emmen was goed voor brons met een gemiddelde van 68%.

Dubbel goud

Dubbel goud was er voor RV Exloo. Het L zestal won met een percentage van 69,42. Bij de M en Z tallen werd de strak gereden proef van het Z zestal gewaardeerd met een gemiddelde van 70,92%. Daarmee liet het enige Z team de concurrerende teams ver achter zich en wonnen zij een gouden plak. Het team van PV Zuidenveld uit Sleen eindigde als derde van de M teams en als vierde in het totale klassement.

Doordat iedere regio maar één team mag afvaardigen voor de kür op muziek van de viertallen en dit niet in iedere regio evenveel leeft, stonden er slechts drie teams op de startlijst van de Hippiade. Best jammer, want nu komt een aantal fanatieke, aan elkaar gewaagde paardenteams uit Drenthe en Groningen niet aan de start, terwijl zij met elkaar een mooie show hadden kunnen neerzetten en voor de nodige concurrentie hadden kunnen zorgen. Het team van RV Nienoord was nu goed voor een tweede plaats met een gemiddelde van 66,667% en PV Zuidenveld uit Sleen volgde met 65,834%.

Bij de verenigingskampioenschappen paarden behaalde RV Exloo knap een derde plaats van de 29 afgevaardigde teams.