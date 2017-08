Exloo | STEGEN.NET

We zien er bijna het hele jaar weinig van. Meerdere ruiters in precies dezelfde, vaak opvallende outfits op het losrijterrein, soms geconcentreerd achter elkaar, soms gezellig kletsend naast elkaar. Maar vanaf mei steekt de ‘meertallenkoorts’ weer op. Met als voorlopig hoogtepunt het Drents kampioenschap, waar 17 meertallen in actie kwamen.

Diverse verenigingen vragen een commandant en vormen teams voor vier- en of zestallen. Die gaan vervolgens fanatiek toewerken naar de regiokampioenschappen, want daar moet het gebeuren: regiokampioen worden en/of het ticket voor de NK binnenhalen!

Tijdens de regiokampioenschappen Drenthe verschenen er maar liefst 17 teams in de ring. Het zijn vaak dezelfde commandanten die je ieder jaar weer ziet, zoals Koos Naber en Ina Beuving, die de teams van RV Exloo commanderen en Afiena Kommer, die teams van verschillende verenigingen heeft getraind en inmiddels al jaren de ruiters van PV Zuidenveld onder haar hoede heeft.

Maar ook veel ruiters maken ieder jaar graag weer deel uit van een team. Of het nu voor de eigen vereniging is of voor een andere. Bij afdelingsdressuur is het namelijk ook toegestaan om bij een team van een andere vereniging aan te sluiten. En dit mag ieder jaar weer anders zijn. Zo kunnen verenigingen die eigenlijk een of eerdere ruiters tekort komen, toch nog een team vormen.

Goede sfeer

Maar wat drijft deze fanatiekelingen eigenlijk? Afiena Kommer: ,,Paardensport is nogal individueel en in teamverband iets neerzetten is erg leuk. Om tot een goede uitslag te komen is een goede sfeer het allerbelangrijkste. Je moet elkaar onderling helpen. Een commandant/instructeur moet alles in goede banen leiden en de verplichte onderdelen zo duidelijk mogelijk uitleggen. Soms moet je streng en heel direct zijn, daar ontkom je niet aan, maar we hebben ook erg veel plezier tijdens de trainingen. Het moeilijkste vind ik het aanwijzen van de reserve, een heel ondankbare taak. Maar is de sfeer goed, dan zal daar geen ontevredenheid over ontstaan.”.

Het viertal van PV Zuidenveld werd Drents kampioen met de kür op muziek. Zij reden in de klasse Z2. Afiena: ,,Ik ben geweldig trots! In onze regio leeft dit onderdeel heel erg en er waren dan ook meerdere sterke teams, maar wij hebben gepiekt op het juiste moment. Ik wil dan ook alle andere teams complimenteren met hun prachtige küren.”

Meer teams afvaardigen

Het kost ontzettend veel tijd om een kür in elkaar te zetten en te trainen met een team. Afiena pleit er dan ook voor om op dit onderdeel meer teams uit Drenthe tijdens het NK te laten starten: ,,Veel regio’s hebben niet eens een afvaardiging en dan zou het toch mooi zijn als Drenthe er in ieder geval twee mag afvaardigen.”.

Dat vreugde en verdriet vaak dicht bij elkaar liggen, is weer eens bewezen: afgelopen zondag overleed plotseling één van de paarden van het team van PV Zuidenveld, Paddy, het koppaard van het zestal en een van de vier paarden van de winnende kür op muziek. Afiena: ,,Het was een geweldige merrie en het hele team is er dan ook behoorlijk kapot van. We proberen de amazone zoveel mogelijk te steunen en wensen haar veel sterkte.”

Visie KNHS

Wat is nu eigenlijk de visie van de KNHS op afdelingsdressuur, hoe zit het met de verdeelsleutel en waarom wordt er verreden in handicap op de Hippiade? We vroegen dat aan Charlotte Gunnink, woordvoerder van de KNHS. Charlotte: ,,Deze leuke vorm van teamsport in de discipline dressuur kan in belangrijke mate bijdragen aan de teamspirit binnen de verenigingen en maneges. Met de vernieuwing van de dressuurproeven in 2016 vonden we het dan ook belangrijk om ook de afdelingsdressuur hierin mee te nemen en zijn er voor alle klassen nieuwe proeven ontwikkeld. We hebben zelfs een klasse ZZ voor de paarden toegevoegd om nog meer uitdaging te bieden.”

Verdeelsleutel

Niet alle teams die starten tijdens de regiokampioenschappen worden automatisch door de regio afgevaardigd naar het NK; hiervoor wordt een zogenaamde ‘verdeelsleutel’ gehanteerd. Deze wordt vastgesteld door de KNHS en is volgens Charlotte gebaseerd op het aantal daadwerkelijke inschrijvingen tijdens de regiokampioenschappen. Er wordt gekeken naar de verhouding van teams in die klasse per regio tegenover het aantal teams in die klasse in heel Nederland. ,,Pas als de inschrijfdatum van het laatste regiokampioenschap is verstreken, weten we hoeveel teams er zijn ingeschreven. De verdeelsleutel wordt vastgesteld op basis van het aantal afdelingsdressuurteams dat daadwerkelijk is gestart tijdens de regiokampioenschappen.”

In handicap, waarom eigenlijk?

Gunnink: ,,Omdat we vooraf niet weten hoeveel teams er in welke klasse mee zullen doen in de afdelingsdressuur, is de mogelijkheid op het vraagprogramma opgenomen om klassen in handicap met elkaar te laten verrijden. Het deelnemen van een afdelingsdressuurteam in een klasse is afhankelijk van het puntensystem dat wordt gehanteerd en hiermee dus de individuele stand van de deelnemers. Hierdoor is dit moeilijk voorspelbaar. Om toch competitie en een kampioenschap te kunnen bieden (ook al is er maar 1 afdelingsdressuurteam in een klasse) kan de afdelingsdressuur in handicap worden verreden.

Vanuit Drenthe naar de Hippiade

Inmiddels is de verdeelsleutel bekend gemaakt. De regio Drenthe vaardigt de volgende teams af naar het NK:

• L viertal PC Runderuiters categorie C, tevens Drents kampioen viertallen pony’s klasse L/M

• L zestal RV Exloo, categorie D, tevens Drents kampioen zestallen pony’s klasse L/M

• L zestal PSV Stroomruiters, categorie D

• M viertal RV Exloo, categorie D

• M zestal PC Esdalruiters, categorie D

Paarden:

• L viertal LR Esdalruiters, tevens Drents kampioen viertallen klasse L

• L zestal RV Exloo

• M viertal RV Exloo

• M viertal LR Stidalruiters

• M zestal PV Zuidenveld

• Z viertal RV Annen

• Z zestal RV Exloo, tevens Drents kampioen klasse L/M/Z

• ZZ viertal RV Annen, tevens Drents kampioen viertallen klasse M/Z/ZZ

Kür op muziek pony’s:

• M viertal PC Esdalruiters klasse M categorie D