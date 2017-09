Lanaken | STEGEN.NET

Sander Naber pakte zondag bij de finale van het WK voor jonge springpaarden een mooie negende plaats. De ruiter uit Holsloot kwam aan de start met de tweede bezichtigingshengst Hasall (Zirocco Blue VDL x Indoctro).

De finale voor de vijfjarigen op domein Zangersheide leverde zeven foutloze ritten op binnen de tijd. James Billington (met Harwich VDL v. Arezzo VDL) en Sander Naber (met Hasall) misten de barrage vanwege tijdfouten. Billington noteerde daarvoor één strafpunt en Sander Naber kwam met twee strafpunten over de eindstreep.

In de spannende barrage was de Britse Pippa Goddard de beste met Chili (v. Colestus). Ze was een fractie sneller dan de Duitser Felix Hassmann met Quiwitino WZ (v. Quiwi Dream). Een andere nazaat van Zirocco Blue VDL eindigde met vier strafpunten als 15e: Heros S, gereden door James Billington.

Zesjarigen

Bij de zesjarige ging de titel naar de Ierse ruiter Gerard O’Neill met Columbcille Gipsy (v. Toulon). In de barrage klopte hij elf tegenstanders. Beste Nederlander was Steven Veldhuis, die Graziano (v. Baltic VDL) naar de mooie vierde plaats reed.