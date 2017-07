Grolloo | STEGEN.NET

Sander Naber was zondag bij de derde editie van Hippisch Holtrijk de gevierde man. De 28-jarige ruiter uit Holsloot won de Derby van Drenthe en de mini Derby. Maar een specialist op dit onderdeel noemt Naber zich niet. ,,Het zat vandaag gewoon mee”, zei hij nuchter.

Het parcours van de Derby van Drenthe, gebouwd door Willem Schepers, was niet uitzonderlijk zwaar, maar vooral lang. Om precies te zijn 1150 meter, met onderweg 22 hindernissen met 27 sprongen. Juist die lengte nekte veel deelnemers.

,,De lengte is inderdaad lastig”, vond ook Sander Naber. ,,De ruiters en zeker de paarden zijn het niet gewend. Het is moeilijk om de concentratie te bewaren. Ook de conditie kan een rol spelen, maar mijn paard Ferenzo VDL zit bomvol energie.”

Twee foutlozen

De derde editie van Hippisch Holtrijk kende maar twee foutloze combinaties. Naber reed eerst zonder problemen rond, daarna volgde alleen nog Thomas Gangl met Zelinde. In de barrage reed Naber als eerste. Hij bleef opnieuw foutloos in 45.62. Gangl deed een dapper poging, maar kwam met 48.65 flink te kort. De derde plaats was voor Marlies Pepping uit Zweeloo, die met Downing Street de snelste deelnemer met één springfout in het basisparcours was.

Sander Naber won eerder op de middag ook de mini Derby, een wedstrijd op M-niveau. Daarin was hij de beste met APG Faldo (v. Baltic VDL) en hield hij Lars Wonder met Foxy Foxtrot op de tweede plaats. Ondanks de dubbele zege in Grolloo en een tweede plaats in de Derby van de Almelose Ruiterdagen ziet Naber zich niet als een Derby-specialist. ,,Het is prachtig, zo’n dubbel succes, maar een specialist ben ik niet hoor. Maar het is wel heel leuk om te doen. Eigenlijk zouden er meer van dit soort wedstrijden moeten zijn.”