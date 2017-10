Cathrine Dufour zorgt voor verrassing in wereldbeker Herning

Herning | STEGEN.NET

De Deense dressuuramazone Cathrine Dufour zorgde zondag voor eigen publiek voor een verrassing. Ze won mey haar paard Atterupgaards Cassidy de wereldbeker kür op muziek en versloeg de grote favoriete Isabell Werth.

De zeer ervaren Werth zette met Don Johnson Frh een score van 83,755% neer. Maar toen Dufour in de baan kwam werd het muisstil en zette de dressuurkoningin van Denemarken een nog betere proef neer met Cassidy. Alle vijf juryleden plaatsen Cathrine Dufour op de eerste plaats, met een gemiddelde van 85,945%. Dufour was zaterdag in de Grand Prix ook al de beste.

Patrick Kittel werd in deze eerste wereldbeker van het seizoen derde met Delaunay. Beste Nederlander was Patrick van der Meer. Hij eindigde met Zippo op de tiende plaats.

