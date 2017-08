Gothenburg | STEGEN.NET | KNHS

Isabell Werth is met Weihegold Europees kampioen dressuur in de kür op muziek geworden. Voor Nederland kwamen Madeleine Witte-Vrees en Diederik van Silfhout aan de start. Zij eindigden op respectievelijk een 8e en 15e plaats.

Ook al liep niet alles volgens plan, Madeleine Witte-Vrees kijkt toch met trots terug op de laatste proef en het gehele EK. ,,Het was niet m’n beste kür ooit, maar er zaten ook hele mooie dingen in”, vertelt de amazone.

,,Toen ik klaar was dacht ik gelijk, voor de 80% heb ik net een stukje extra nodig. Het was geweldig om voor Nederland uit te mogen komen. Dat is de droom van iedere ruiter. Ik heb er in het verleden heel vaak dichtbij gezeten, dat het nu is gelukt is geweldig. Helaas had ik op de eerste dag een beetje veel fouten. Natuurlijk ga je met het land voor een medaille, maar het gaat niet altijd precies zoals je wilt. Toch kijk ik dik tevreden terug op dit gezellige, leuke en geweldige evenement.”

Onervaren paard

Ook Diederik van Silfhout heeft vrede met de resultaten. ,,Four Seasons is nog een jong en onervaren paard. In de laatste proef was het kwartje echt op. Op het voorterrein had ik al rustig aan gedaan en veel gestapt. Maar het was gewoon klaar. Dan kom ik nog wel een soort van foutloos door de proef heen, behalve dan de galopserie, maar meer niet. Dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik was gewoon de druk kwijt die je nodig hebt. De eerste twee dagen hield hij het heel goed vol. Vandaag bleef hij wel super braaf zijn werk doen, maar het mooie is er dan af.“

Zilveren medaille met een oranje randje

Sönke Rothenberger pakte voor Duitsland zilver en was de ster van de wedstrijd. Zijn paard Cosmo werd gefokt door Stan Serrarens uit het Limburgse Stramproy, Sönke’s moeder Gonnelien Gordijn-Rothenberger is Nederlandse en zijn vader Sven reed na zijn huwelijk met Gonnelien ook jaren met veel succes voor Nederland. ,,Ik ben half Nederlands inderdaad en kom al sinds mijn ponytijd voor Duitsland uit. Maar aan deze zilveren medaille zit een oranje randje”, laat Rothenberger weten.