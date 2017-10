Haskerhorne | STEGEN.NET

De Europese Kampioenschappen van het Friese Dressuurpaard beleefden zaterdag een mooie start op de mooie stoeterij Bommelsteyn van Jaap van der Meulen. Judith Pietersen pakte de overwinning bij de zesjarigen met Limited Edition.

De vierjarigen mochten zaterdag de spits afbijten en met een zelf in elkaar gezette proef op L1 niveau was Suzanne Frijlink met Pako van de Demro Stables (Tjalle 454) unaniem door de jury’s op de eerste plaats gezet met 74,32%.

Laura Zwart had met Siert 499 (Dries 421) een mooie tweede plaats met 70,91%. Over de nummer zes Monique Van Der Meij met Sandokan (Jasper 366) waren de meningen verdeeld, de jury bij C zette haar op een 11de plaats en de jury bij H had deze combinatie op de tweede plaats staan. De beste zes van deze groep mogen zondag naar de finale toe.

Akkelien De Vries aan kop

Met haar Nanning fan Hylpen(Wytse 462) wint Akkelien de Vries bij de vijfjarigen met 67,05%. Als tweede geplaatst is Harmina Holwerda met Mario fan Bokkum (Jasper 366) met 66,48% en volgend op de derde plaats Evelien Oostwal-Brouwer met Maran (Jasper 366) met 66.36%. De vierde plaats is voor Bodien Grijpstra met Matsje BV (Gjalt426) 65,80%. Uit deze groep mogen er zes naar de finale toe.

Judith Pietersen

Het was een spannende strijd bij de zesjarige Friezen tussen de nummer 1 en 2, Judith Pietersen met haar Limited Edition (Uldrik457), waar ze ook kampioen mee is geworden op de Hippiade, won deze proef met 71,02% en Ykje Baron had een mooie tweede plaats met Jitze fan Bronny Friesians met 70,11%. Wendy Okkema eindigde als derde met Stal Okkema’s Jaitse met 67,95. Deze drie mogen morgen naar de finale toe.

Jeanet Dam winnaar zevenjarigen

De zoon van Tsjalke 397 Gijsbert JD won de eerste prijs met zijn amazone Jeanet Dam met een percentage van 70,23%. Nipt op de tweede plaats kwam Esther Liano met wederom een zoon van Tsjake 397, Pattaconk’s Hidde met 70,11%. Als derde finaliste mag Margriet Koopmans met Ide K.W. (Maurits 437) de finale rijden.