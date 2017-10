Exloo | STEGEN.NET

Het nieuwe springconcours in Exloo beleefde donderdag een mooie start. Op de openingsdag kwamen de deelnemers in de B en L in actie.

Renate Beuving pakte de overwinning in de klasse L. Ze was met Galina niet te kloppen in de barrage. Ook eindigde de amazone uit Odoorn vijfde met Innsbruck VDL.

Chantal Windstra schreef de BB op haar naam. In de klasse B werd gewonnen door Jody Grasdijk.