Grieteke Oldenburger stuurde Evieta Corieta Texel afgelopen zaterdag naar de 16e plaats in de ZZ-licht bij de eerste selectie van de dressuurcompetitie Indoor Groningen (DCIG). Toch voelde het als een overwinning voor de amazone uit Veendam.

Oldenburger genoot met volle teugen van haar rit, die goed was voor 210 punten en dus een winstpunt. ,,Dit was onze 13e proef. Ik ben meer dan tevreden!”

Ze heeft nog al een verleden met de Jazz-dochter. ,,Ik heb tien keer Z1 met haar gereden en tien keer heb ik voortijdig afgegroet. Echt, er zijn tijden geweest dat ik er dagelijks naast lag.”

Toch lijken Oldenburger en Evieta Corieta Texel steeds dichter naar elkaar te groeien. ,,Kijk hoe ze nu is bij het uitstappen. Ze is echt super braaf. Ze is ook zeker geen typische Jazz. Voor mij voelde deze proef echt geweldig. Ik ben heel blij met het resultaat. Het is een paard met heel veel potentie, maar het zal tijd kosten. En dat vind ik helemaal niet erg. Die tijd heb ik wel.”

Evieta Corita Texel is dit jaar gedekt en verwacht volgend jaar een veulen van Toto jr. ,,Het zou goed kunnen dat ze daar uiteindelijk rustiger van wordt.”