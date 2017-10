Michael van der Vleuten wint wereldbeker Verona: ‘het liep mooi vloeiend’

Verona | STEGEN.NET | KNHS

Maikel van der Vleuten won zondag in Verona de derde FEI wereldbekerwedstrijd van dit seizoen met zijn 15-jarige toppaard VDL Groep Verdi TN. Met een superieur gereden barrage klopten de routiniers uit Someren de tien concurrenten in de bloedstollende finale.

In de tussenstand van de wereldbeker staat Van der Vleuten op de derde plaats, voor Jur Vrieling die vorige week de wedstrijd in Helsinki won. ,,Dit was een van mijn beste barrages ooit. Het liep zo mooi vloeiend”, vertelt Van der Vleuten vanuit Verona.

,,Na mij kwamen nog twee gevaarlijke kandidaten, maar ze kregen het ook niet voor elkaar. De barrage liep ook echt goed. Ik kon overal blijven gaan en dan kan Verdi ook best snel zijn. Dit is echt super.”

VDL Groep Verdi TN is vijftien jaar oud, ervaren en hoort al jaren bij de wereldtop. In Verona bewees de hengst zijn absolute klasse en was weer eens in topvorm. ,,Verdi is eigenlijk nog nooit geblesseerd geweest. Het is belangrijk dat ik blijf aanvoelen hoe fit hij is. Vijf weken geleden in Calgary was hij zesde. Daarna nam ik hem mee naar Rome en voelde ik dat hij door het reizen wat moe was. Daarna heb ik hem vier weken thuis gehouden en nu was hij weer helemaal de oude.”

Finale is doel

De wereldbekerfinale in april in Parijs staat in de agenda van Maikel. ,,De finale is zeker het doel. En ik kijk dan wel met welk paard. In Oslo en Helsinki had in nog niet veel punten kunnen verzamelen. Verdi heeft meer ervaring en dat levert dan gelukkig gelijk punten op. Ik sta nu derde in de tussenstand. Omdat ik in de top 10 van de wereld sta kan ik elke wereldbekerwedstrijd rijden. Ik ga er sowieso nog een paar rijden en dat hopelijk naar de finale in Parijs komend april.”

Van der Vleuten kreeg de zege niet cadeau in Verona. Van de 37 combinaties aan start plaatsen elf zich voor de barrage. Met een superieur gereden barrage pakte Maikel de zege en de volle 20 punten.