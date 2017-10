Orsolya Wunnink met Damiani di Oro aan kop in tweede selectie DCIG

Beilen | STEGEN.NET

Bij de tweede selectie van de DCIG (dressuurcompetitie Indoor Groningen) in Beilen eiste Orsolya Wunnink in de ZZ-licht de overwinning op. In de Z2 was Marjan van der Jagt de beste.

In de manege van de Stroomruiters kwam een mooie groep deelnemers in actie, in een poging om zich te kwalificeren voor de finale van de DCIG, die tijdens Indoor Groningen in Zuidbroek wordt verreden. De winnares van de eerste selectie in Nieuwe Pekela, Callista Leeuwerke, moest zich in Beilen tevreden stellen met de negende plaats.

Vier punten voorsprong

Met een score van 227 punten voerde Orsolya Wunnink de ZZ-licht aan. Ze kwam in actie met Damiani di Oro en bleef vier punten voor op Simone Terpstra, die met Dionne ST 223 punten behaalde. Rachelle Buining mocht met Wondergirl de derde prijs in ontvangst nemen.

Marjan van der Jagt eiste met haar paard Disa de overwinning op in de Z2, nadat ze bij de eerste wedstrijd in Nieuwe Pekela nog als vierde was geëindigd. Van der Jagt behaalde 235 punten. Het was knap spannend, want ook Nicky Snijder kwam met Game Boy Sth tot 235 punten, maar werd op grond van de ex aequo regeling tweede. Maaike Slootweg kon met Gino de derde prijs in ontvangst nemen.

Linda Kouwenhoven schitterde in drie andere rubrieken. Met Superhorse Giovanni won ze de Z1, met Superhorse Glenn Hill voerde ze de M2 aan en dan was er ook nog de overwinning in de M1. In die klasse zegevierde Kouwenhoven met Superhorse Happymood. Een knappe prestatie!

ZZ-licht

1. Orsolya Wunnink, Damiani di Oro, 227

2. Simone Terpstra, Dionne ST, 223

3. Rachelle Buining, Wondergirl, 222,5

Z2

1. Marjan van der Jagt, Disa, 235

2. Nicky Snijder, Game Boy Sth, 235

3. Maaike Slootweg, Gino, 230