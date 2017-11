Folkert Kelderman springt naar zege in Tolbert

Tolbert | STEGEN.NET

Folkert Kelderman schreef donderdag bij de wekelijkse springwedstrijd in Tolbert de zwaarste rubriek op z’n naam. Met z’n paard Fred Flintstone (v. Carambole) won Kelderman de gecombineerde Z/ZZ.

In de rubriek kwamen zeven combinaties aan de start. Kelderman eiste relatief makkelijk de eerste prijs op. De ruiter uit Rinsumageest legde het parcours met Fred Flintstone foutloos af in een tijd van 73.36. Daarmee was hij duidelijk sneller dan Marriët Smit – Hoekstra. Zij had met Felice (v. Carthino Z) 75,50 seconden nodig.

Martijn Veenstra was met afstand de beste in de klasse M. Met Gea Gea (v. Corland) zette hij de concurrentie op bijna vier seconden achterstand. Jesse Luther eindigde met Goniek als tweede en Herman Smit werd met Adrastos Z derde.