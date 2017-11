Jaarplan KNHS: goedkoper werken en meer service aan de klant bieden

Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

De KNHS gaat van hand veranderen. Oftewel: de hippische sportbond wil de komende jaren een moderne koers gaan varen. Dat heeft de ledenraad besloten.

,,De paardensport moderniseert en dat betekent dat de KNHS de invulling van haar taken daarop gaat aanpassen,” vertelt Theo Ploegmakers. ,,We verleggen onze koers en slaan een nieuwe richting in. Modernisering van de wedstrijdsport, de rol van het paard in de maatschappij en een servicegerichte KNHS zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.”

Volgens Ploegmakers zijn er vier punten die zeer belangrijk zijn:

1. Sport: meegaan met tijd

2. Paardenwelzijn en het paard in de maatschappij

3. Naar een servicegerichte organisatie

4. Financieel gezond (0+).

De KNHS heeft zich voorgenomen om de servicegerichtheid te vergroten. De organisatie gaat meten hoe tevreden klanten zijn en daar ook op bijsturen als dat nodig is. Ook wil de hippische sportbond de bedrijfskosten verlagen met 750.000 euro. De tarieven zullen wel wat stijgen, maar het gaat om de gebruikelijke indexatie.

Ploegmakers: ,,Onze inkomsten staan onder druk. Mede door het vertrek van onze hoofdsponsor, het veranderende sponsorlandschap en tegenvallende baten uit de startpassen zijn we genoodzaakt een aantal zaken anders te organiseren.”

Het jaarplan van de KNHS vind je hier (pdf-bestand)