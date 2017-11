Jumping Indoor Maastricht verwelkomt ruiters uit Euregio

Maastricht | STEGEN.NET | JIM

Tijdens Jumping Indoor Maastricht, dat gehouden wordt van 10 t/m 12 november, komt niet alleen de internationale top aan de start. Ook de beste Euregio ruiters krijgen een kans om in de mooie piste in het MECC hun kunnen aan het grote publiek te laten zien.

Er zijn twee rubrieken voor de Euregio ruiters: op zaterdag 11 november de wedstrijd voor de paarden en op zondagochtend 12 november zijn de ponyruiters aan de beurt tijdens de populaire Jimmy Ochtend.

Het grootste deel van de Nederlandse deelnemers heeft zich voor deze wedstrijden kunnen kwalificeren via de Limburgse kampioenschappen 2017 outdoor en in België en Duitsland werden selectiewedstrijden georganiseerd.

Jongste deelnemer

In totaal starten in de rubriek voor paarden 18 Nederlandse combinaties waaronder de jongste deelnemer Philippe Houtackers, hij is nog maar 13 jaar oud. Hij rijdt Very Nice, het paard waarmee Timothy Hendrix al eens twee rubrieken tijdens de JIM wist te winnen. Timothy zal dan ook zeker aanwezig zijn om Philippe een handje te helpen bij de voorbereidingen.

België zal met zeven combinaties vertegenwoordigd zijn, met o.a. Jean-André Souvereyns, die in 2013 de Euregio rubriek won. Souvereyns, inmiddels 69 jaar oud, is tevens de oudste deelnemer. De winnaar van vorig jaar, Glenn Aerts staat ook op de startlijst bij de paarden.

Duitsland komt ook met zeven combinaties naar Maastricht. De ruiters komen allemaal uit de buurt van Aken en Heinsberg. De winnaar van 2014 en 2015, de Nederlander Teun Vestjes, komt ook weer naar het MECC om te proberen een derde overwinning aan zijn lijstje toe te voegen. Voor het paard Wendy van Nina Stroucken zal JIM haar laatste optreden zijn, zij mag daarna van haar pensioen gaan genieten.