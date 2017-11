Nienke Eendhuizen schittert op eigen concours in ‘t Zandt

‘t Zandt | STEGEN.NET

Nienke Eendhuizen kwam zaterdag ijzersterk voor de dag bij de springwedstrijd ‘Van ‘t gras naar ‘t Zandt’ van haar eigen vereniging ZEO. Ze behaalde met Da Linda S (v. Whitaker) een dubbele overwinning in de klasse Z.

In het Z-klassiek werd er in de barrage hard gestreden door de 12 combinaties die foutloos waren gebleven in de eerste omloop. Bert Wierts zette de snelste tijd, maar moest dat met Grand Prix BB wel bekopen met een springfout. Nienke Eendhuizen, eerder dit seizoen ook al succesvol bij het EDR-concours, was uiteindelijk de afgetekende winnaar. Met een foutloze rit op Da Linda S in 36.15 troefde ze Liza van Doorn met Giwolga AN (v. Cardento) ruimschoots af. Van Doorn deed het rondje in 37.64. Met een tijd van 38.15 werd Maurice Stevens nog knap derde met Gypsy d’Usance.

Ook in het tweede Z-parcours, een progressief, ging de winst naar Nienke Eendhuizen, die dankzij haar goede prestaties in ‘t Zandt nu mag deelnemen aan Indoor Drachten. Rianne Visscher pakte de tweede plaats metb Gymolga (v. Arezzo VDL).

De ZZ-klasse was met vijf deelnemers wat minder bezet, maar dat deed niets af aan de mooie overwinning van Suzanne Tepper, die met Fyloma (v. Quidam de Revel) in mooie stijl naar de overwinning reed. Lynn Bulthuis werd met Dollards Cracker Jack tweede en won vervolgens het tweede ZZ-parcours.