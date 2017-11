Steve Guerdat de beste in German Masters Stuttgart

Stuttgart | STEGEN.NET

Steve Guerdat pakte zondag bij de German Masters de overwinning in de Grote Prijs. De 35-jarige Zwitser bleek met zijn paard Hannah niet te kloppen.

Guerdat was met Hannah de eerste Zwitserse ruiter die in de nu 33-jarige geschiedenis van de German Masters de hoofdrubriek wist te winnen. Het leverde de olympisch kampioen van 2012 een auto van 80.000 euro op en de broodnodige punten voor het klassement van de wereldbeker. Met zijn 10-jarige Belgisch gefokte merrie Hannah bleef hij foutloos in 48.19.

Philipp Weishaupt werd tweede met Asathir op 0.57 seconden achterstand. Christian Ahlmann mocht als derde opstellen met Epleaser. Frank Schuttert maakte in het basisparcours twee springfouten en werd mety Chianti’s Champion 32e. Jur Vrieling kreeg met VDL Glasgow vh Merelsnest drie fouten.