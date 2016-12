Indoor Groningen: Marissa Spoor en Empire S op kop in Z-klasse

ZUIDBROEK | STEGEN.NET

Marissa Spoor eiste zondagavond tijdens Indoor Groningen de overwinning op in finale van de klasse Z van de DCIG. De Drentse amazone nam met Empire S met 73,75% duidelijk afstand van de concurrentie.

Ook in de zwaarste klasse was de strijd weer boeiend en gaf Johan Hamminga namens de jury, die verder bestond uit Peter Bonhof, na afloop steeds commentaar. Marloes Oosterhof werd tot de favorieten gerekend met Emmerson, maar ze kreeg een ietwat tegenvallende score van 69,50%. Die bleek uiteindelijk goed voor de derde plaats.

Van achterbeen af

De jury sprak van een ,,gelijkmatige proef.” Maar volgens Hamminga zijn er ook verbeterpunten. ,,Marloes moet haar paard soms wat te veel helpen, hij loopt iets van het achterbeen af. Daardoor ontstaat soms ook wat scheefheid. De draf is zuiver en tactmatig, maar in het algemeen zouden we nog iets meer gedragenheid willen zien”, aldus de jury.

De tweede plaats ging naar Wilmer Lanning. De ruiter uit Gieten startte als eerste met Didelot en kreeg een mooie score van 70,75%. ,,Een ruiter met een mooie stille hand. Jammer dat we in de stap ietsje spanning zagen, maar de proef was mooi afgewerkt en de muziek klopte.”

Fijne draf

De overwinning ging naar Marissa Spoor. De 23-jarige amazone uit Emmen is sinds afgelopen zomer de stalamazone van Stal De Brinkhof van Trea en Bert Mulder. Ze startte met haar eigen paard Empire S, die ze ook zelf heeft opgeleid. Met name de fijne draf sprak erg aan. Johan Hamminga: ,,Het begin was wat minder, maar we hebben een eerlijk, harmonieus beeld gezien. Deze combinatie is echt een belofte voor de toekomst!”