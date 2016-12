Stadspark in Groningen op 16 en 17 juli in teken KNHS-kampioenschap

GRONINGEN | STEGEN.NET

De beste amazones en ruiters uit de regio Groningen strijden in het weekend van 16 en 17 juli om het KNHS Regiokampioenschap. Zowel in de dressuursport als bij het springen staan de regionale titels op het spel.

Er zijn over het gehele weekend maar liefst 600 starts en vanuit de gehele provincie doen hippische sporters mee. De wedstrijden worden gehouden in het Stadspark in de stad Groningen. Voor de geïnteresseerden in de paardensport is dit een hele mooie gelegenheid om bekende regiodeelnemers eens van dichtbij in actie te zien. De toegang en parkeren is helemaal gratis en parkeren kan op het Stadspark zelf, zodat er nauwelijks loopafstand is.

Onder die regionale deelnemers met faam bij de springruiters zijn in ieder geval Nederlands Kampioene Marianne Boerema (Oostwold), Robert Havinga (Eelderwolde), Tessa Hoeksema (Tolbert), Beaudine Hollemans (Ommelanderwijk) en Rianti Zwart (Oostwold). Havinga, Boerema en Hollemans zijn te zien in de klasse ZZ.

Bij het springen voor paarden komen op zaterdag de klasse B in actie en op zondag L, M, Z en ZZ. De finales zijn zondagmiddag.

Bij het springen voor ponyruiters komen de klassen B tot en met ZZ op zaterdag aan bod.

Breed scala

Er staat een breed scala aan wedstrijden op het programma. Springen, dressuur voor zowel individuele deelnemers als voor meertallen. Wat die meertallen betreft heeft de Regio Groningen een naam hoog te houden. Verleden jaar werd het viertal van LR en PC Nienoord bij de pony’s Nederlands kampioen in de Kür op muziek. Dit viertal tracht zich in Groningen opnieuw te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.

De meertallen in de dressuur, zeven viertallen en één zestal, komen overigens zondag 17 juli in de ring. Zes van die meertallen rijden ook nog een Kür op muziek.

Dressuur

Bij de dressuur komt ook een aantal favorieten in actie, zoals Linda Kouwenhoven (Oostwold), Marloes Oosterhof (Zuidbroek), Zoe Schipper (Nieuw Buinen), Janine Bakker (Bierum) en Feline Bakker (Bierum), die tijdens het afgelopen Indoor regiekampioenschap drie titels binnenhaalde.

De Regio Groningen heeft overigens een uitstekende naam wat betreft kwaliteit en niveau in de hippische disciplines. Het jeugdige talent Martin Luiten (Winschoten) komt ook aan de start tijdens de kampioenschappen op het Stadspark en deze tiener, meervoudig Gronings en Nederlands Kampioen met zijn pony, heeft nu een plek in het landelijke A-kader veroverd.

Meer info over de kampioenschappen van Groningen vind je hier