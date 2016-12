Denny Olde Agterhuis zegeviert in L-finale Indoor Groningen

Zuidbroek | STEGEN.NET

Goed gevulde tribunes woensdagavond bij Indoor Groningen. Belangrijkste rubriek van de avond was de L-finale. Die werd op spectaculaire wijze gewonnen door Denny Olde Agterhuis met Grespo.

De beste 48 combinaties uit de verschillende groepen gingen de strijd aan in deze L-finale, waarin het venijn in de staart zat. De laatste hindernis, een oxer met schuine balken, leverde de nodige fouten op.

Renate Beuving was één van de ‘slachtoffers’ op deze laatste sprong. Eerst kreeg ze met de huizenhoog springende Gladstone B een fout op deze hindernis en vervolgens ging ook haar tweede paard Giant hier de mist in. Maar de amazone uit Odoorn was niet de enige. Ook Cees Freriks, Nettan Gunnarsson en Sander Emmens kwamen niet zonder problemen over deze creatie van parcoursbouwer Jos Brinkman.

Barrage

Uiteindelijk wisten elf combinaties tot de barrage door te dringen. Danny Olde Agterhuis startte daarin als vierde met zijn Grespo (v. Crespo VDL) en hij zette een razendsnelle tijd op de klok: 41.24. Dat leverde de Friese ruiter de overwinning op.

De enige die nog sneller kon was plaatselijk favoriet Nicole Botma. Zij deed een geweldige poging en kwam met Gilette B uit op een snellere 41.12, maar Botma kreeg onderweg wel een fout en werd vierde.

Daniëlle Boering eiste met Grandkittaire de tweede plaats op en Pia Brinkman, die met Gladstone als eerste startte, pakte de derde plaats.

Eerder op de avond schreef Geke Prins de kleine finale op haar naam. De amazone uit Holsloot wist met haar paard Happy Colours als enige dubbel nul te rijden. Melissa Postma eindigde met Hanerina als tweede.

Knock Out

De showrubriek Knock Out viel als intermezzo goed in de smaak bij het publiek. In twee identieke parcoursen namen twee deelnemers het steeds tegen elkaar op. Deze afvalrace mondde uit in een finale tussen Thomas Gangl en Annelinde Hoving.

Thomas Gangl, samen met zijn broer Christoff specialist in het opleiden van jonge paarden, eiste de overwinning op met Farthina. Dat leverde de ruiter uit Papenvoort 250 euro op.