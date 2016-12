Kim Pernilla Alta met Capas Highlight winnaar dressuur Tolbert

Tolbert | STEGEN.NET

Kim Pernilla Alta schreef de gecombineerde ZZ-licht/Z2 op haar naam bij de dressuur in Tolbert. De wedstrijd was gelijk ook een selectie voor deelnemers in de B, M2, M1, L1 en L2.

Van de tien combinaties in de in handicap verreden ZZ-licht/Z2 kwamen er zeven tot een voldoende score. Kim Pernilla Alta voerde de rubriek aan. De Friese amazone behaalde met Capas Highlight 66,76% in de Z2. De tweede plaats was voor Stephanie Berends met Sipko’s Enrico. Zij kwamen tot een score van 65,29%. Jarmilla Peterson eindigde met Woody als derde (65,14%).

In de Z1 eiste Nathaly Spaak de overwinning op. Met Vaya Fortuna behaalde ze 231,5 punten, een punt meer dan Jarmilla Peterson met Amoriette. Stephanie Berends eindigde nu als derde met Sipko’s Colorado.

De selectieproef M2 werd met ruime voorsprong gewonnen door Karlijn van Vught. Haar optreden met Johanna K (v. Stendert) werd beloond met 212,5 punten. Regina Vos, niet meerijdend voor de selectie, werd met Dolitte tweede. Marsha Smits nam met Guus de derde positie in.

In de M1-selectie pakte Dorothy Koning de volle mep aan punten met Vitality, net als Dana Peters met Wanieta. In de L2 kwamen Meike Zuidland (Goofy) en Karlijn van Vught (Happy Hando) boven drijven.