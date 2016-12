Tineke Bartels stopt als bondscoach jeugdruiters

Ermelo | STEGEN.NET | KNHS

Tineke Bartels heeft besloten te stoppen met haar functie als bondscoach van de jeugd. ,,Ik heb een prachtige tijd gehad als bondscoach, maar het is nu tijd voor de volgende generatie om de fakkel over te nemen.”

Tineke Bartels (Hooge Mierde) heeft zelf als amazone een indrukwekkende carrière achter de rug, waarbij de Olympische zilveren teammedailles op de Olympische Spelen in Atlanta (1992) en Barcelona (1996) hoogtepunten zijn.

Na haar loopbaan als ruiter ontwikkelde Tineke zich tot topcoach. Dochter Imke Schellekens-Bartels zette onder haar leiding de Olympische familietraditie voort.

Vanaf 2006 is Tineke Bartels in functie als bondscoach bij de KNHS waarbij zij op geweldige wijze de ponyruiters, Junioren en Young riders begeleidde. Tal van Europese individuele en team medailles werden er gewonnen onder haar leiding.

Prachtige tijd

Tineke Bartels: ,,k heb als bondscoach een prachtige tijd gehad. Het was geweldig om met al die getalenteerde jeugd, paarden en pony’s te mogen werken en natuurlijk koester ik alle medailles die we in die tijd gewonnen hebben. Nu is het tijd voor een nieuwe fase, thuis op onze Academy Bartels ben ik ook volop aan het werk met ruiters en paarden en dat hoop ik nog lang te kunnen blijven doen. Mijn opvolgers wens ik zeer veel plezier en succes in deze fantastische functie, ik hoop dat zij er net zo van kunnen genieten als ik.”

Dank

Technisch directeur van de KNHS Maarten van der Heijden. ,,We zijn Tineke zeer veel dank verschuldigd. De gedrevenheid en professionaliteit waarmee ze de jeugd heeft begeleid en tot fantastisch prestaties heeft gebracht, is geweldig. We zullen Tineke enorm missen. Op zeer korte termijn presenteren we haar opvolger.”