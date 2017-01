Finale pony’s DCIG voor Lisa Hamminga en Jonker’s Anigo

Zuidbroek | STEGEN.NET

Lisa Hamminga won woensdagavond tijdens Indoor Groningen opnieuw de finale van de DCIG voor pony’s. De amazone uit Kropswolde voerde het klassement aan met Jonker’s Anigo.

Dat de ponysport leeft viel duidelijk te zien. De tribune zat zo goed als vol en het publiek leefde mee. Ook het opbouwende commentaar dat jurylid Johan Hamminga na elke proef verzorgde droeg bij aan een geslaagde rubriek.

Twee pony’s in de strijd

Lisa Hamminga, ook actief als springamazone, had twee pony’s in de strijd. Ze reed eerst de helaas wat spanning tonende Dekro’s Pachino, waarmee ze een jaar geleden de finale in de Z1 won. De jury waardeerde de proef met 67,167%.

Voor spektakel zorgde Nina Woerts met Molenhorn’s Casanova. Deze Welshpony toonde veel houding en een draf die zeer imponerend is. De Friese combinatie kreeg terecht een hoge score: 71,250%.

Toch werd Nina Woerts op het laatste moment nog geklopt. Lisa Hamminga startte als laatste met haar beste pony, de bekende Jonker’s Anigo. De pony werd netjes voorgesteld, toonde veel houding en een prima galop. Dat leverde Hamminga 73,500% op en daarmee won zij en was de uitslag identiek aan vorig jaar tijdens Indoor Groningen.

Marten Luiten zette in de competitie over alle klassen de hoogste score neer en werd daarvoor, op een leenpony, in het zonnetje gezet.