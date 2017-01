Gert Bolmer stopt met paradressuur op hoogste niveau

Den Ham | STEGEN.NET

Paralympisch dressuurruiter Gert Bolmer stopt met topsport. Dat maakt Bolmer bekend op zijn website.

Bolmer zegt er na lang wikken en wegen na 17 jaar topsport mee te stoppen. ,,De reden hiervoor ligt met name in het feit dat mijn balans op het paard steeds slechter wordt. Dat probleem is er de afgelopen jaren langzaam maar zeker in geslopen, en het is ondanks verwoede pogingen onvoldoende gelukt om het tij te keren”, zo schrijft hij.

En dat is voor Gert Bolmer reden om te stoppen. ,,Topsport gaat voor mij om het verleggen van je grenzen en jezelf en je paard verbeteren, en ik doe niets liever, maar er zijn steeds meer dagen dat ik op het paard niet in de buurt kan komen van mijn grenzen. Of anders gezegd, dat mijn balans te vaak niet goed genoeg is om echt goed te kunnen trainen en progressie te boeken.”

Veel gezien

Bolmer kijkt terug op een carrière waarin hij veel heeft gezien en meegemakt. ,,Natuurlijk mijn eerste WK in ’99, maar zeker ook de Paralympics van Sydney 2000, met alles wat daaraan vooraf ging en op volgde. Ook de wereldruiterspelen van 2010 in Kentucky, het eerste kampioenschap ooit waarbij de para dressuur volledig werd geïntegreerd, en ik op 0,05% van het goud zilver won waren onvergetelijk.”

Tegenslag

,,Naast alle successen heb ik in al die jaren ook de nodige tegenslag gehad. Van ongelukken en zware blessures van mijn paarden, een ziekenhuisopname een week voor het EK waarvoor ik me met twee paarden had geplaatst, tot de diefstal van al onze spullen.

Al die pech heeft er ook voor gezorgd dat ik heel vaak met een nieuw paard moest beginnen. Er zijn denk ik heel weinig ruiters/amazones die met zoveel verschillende paarden in de nationale kaders hebben gezeten en medailles hebben gewonnen op internationale kampioenschappen.”