Indoor Drachten: spectaculaire zege Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero

Marc Houtzager zorgde voor spektakel in de barrage van de driesterren Grote Prijs van Drachten. Als laatste van de acht starters reed de ruiter uit Rouveen de snelste tijd en nam de hoofdprijs mee.

Zijn vrouw Julia Kayser eindigde als vierde en dat maakte het succes compleet. ,,Een geweldige dag voor ons”, aldus een tevreden Houtzager.

Pittig sluitstuk

De Grote Prijs was een pittig sluitstuk van twee weken internationale springsport in Drachten. Acht combinaties plaatsen zich voor de barrage. Daarin ging de Duitse ruiter Felix Hassmann lange tijd aan de leiding.

Marc Houtzager bracht het publiek op de banken met een spectaculaire race tegen de klok met zijn tienjarige ruin Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel). Hij was op de finishlijn bijna een seconde sneller dan Hassmann.

Houtzager: ,,Ik was de laatste twee weken nog niet zo succesvol hier in Drachten, maar vandaag liep het wel heel goed. Ik had het voordeel dat ik als laatste in de barrage startte. Ik had Felix Hassmann zien rijden en heb risico’s genomen in mijn barrage. Ik ben heel blij met deze overwinning.”

Opmaat

Vorig jaar eindigde Houtzager met Sterrehof’s Calimero op de derde plaats in de Grote Prijs van Drachten en voegde daar in 2016 hele goede klasseringen aan toe. De overwinning in Drachten is wellicht een mooie opmaat voor meer successen dit jaar. ,,Voor onze stal was het vandaag een geweldige dag. Sterrehof’s Calimero sprong perfect vandaag, zoals hij eigenlijk altijd springt. Mijn vrouw Julia reed vandaag perfect met Sterrehof’s Cayetano Z. Daar doe je het voor.”

Leopold van Asten (Duizel) was de tweede Nederlander en de tweede starter in de barrage. Met ene springfout kwam de man van de VDL Groep op plaats zes in de eindstand.