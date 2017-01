Jumping Amsterdam: Jur Vrieling en Glasgow van het Merelsnest klasse apart

Amsterdam | STEGEN.NET

Jur Vrieling behaalde vrijdagavond een mooie overwinning tijdens Jumping Amsterdam. De ruiter uit Holwierde schreef met Glasgow van het Merelsnest de 1.50-rubriek op zijn naam.

Deze Telegraaf-prijs was een rubriek over twee omlopen. Maar vier combinaties wisten de beide rondes zonder kleerscheuren door te komen. Vrieling startte in de beslissende omloop als laatste. Hij stuurde de machtig springende Glasgow van het Merelsnest (Nabab De Reve x Darco) subliem rond.

Vrieling kwam uit op de winnende tijd van 33.15 seconden en zijn overwinning was goed voor een geldprijs van 6.875 euro. De Spanjaard Manuel Fernandez Saro eindigde met U Watch als tweede. De derde plaats was voor Emanuele Gaudiano met Chalou. Frank Schuttert werd knap vierde. Hij startte in de beslissende ronde als eerste met zijn 9-jarige Chianti´s Champion (v. Champion du Lys).