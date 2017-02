Friese dressuurtitels voor Rianne Kooistra en Laura Zwart

Sneek | STEGEN.NET

Rianne Kooistra (ZZ-licht) en Laura Zwart (Z2) zijn de nieuwe Friese kampioenen indoor dressuur. Zij waren in hun klassen de besten bij het provinciaal kampioenschap in Sneek.

De jonge amazone Rianne Kooistra was met haar paard Entertainer (v. Jazz) ruimschoots de beste in de ZZ-licht. Kooistra, die bij de pony’s al internationale ervaring heeft opgedaan, behaalde een gemiddelde van 64,102%. De 17-jarige amazone uit Gorredijk klopte daarmee titelverdedigster Esther Liano op Stal Liano’s Thijs (v. Beart 411).

Laura Zwart wint Z2

In de Z2 was de Friese titel voor de ervaren Laura Zwart uit Oosterwolde en haar toppaard Lumen Express (v. Vivaldi). In de eerste proef was Linda van der Hauw de beste met LN Farvanto (v. Zambuka), maar in de kür behaalde Zwart een prima score en ging ze Van der Hauw in het klassement ruimschoots voorbij.

Ludo van der Weide schreef de Z1 op zijn naam. De ruiter uit Echtenerbrug pakte de Friese titel in het zadel van Ime V.d. Wolwarren. Esther Liano werd ook hier tweede, nu met Stal Liano’s Doede.

Sam Oudhof werd kampioen bij de pony’s Z2 grote maat met Bodethal’s Kosima. Ze liep ruim twee procent uit op Nina Woerts met Molenhorn’s Casanova