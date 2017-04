Winschoten | STEGEN.NET

Voor de finale van het open Noord-Nederlands kampioenschap vrij bewegen en vrij springen (ONNK) hebben zich 36 paarden geplaatst. Tijdens de laatste selectie in Winschoten kwamen nog mooie paarden voor de jury.

Zo won J├Ągermeister Weering (El Clarimo x Whistler) met een monsterscore het vrij springen bij de driejarigen. Deze ruin van R. Lanting behaalde in totaal 59,5 punten, met het cijfer 9 voor type en galop en een 8,5 voor souplesse, vermogen en aanleg als springpaard. Met eveneens 59,5 werd de hengst Janiek H (Dexter x Chin Chin) van G.J. de Haan en Stal Henco tweede. Dit paard scoorde 5 keer een 8,5 en een 9 voor souplesse.

Uitschieter

Bij de oudere springpaarden was de vierjarige merrie Inia HC (Everglade VDL x Chello III VDL) de uitschieter. Deze merrie scoorde een 9 voor vermogen. Inia HC, in eigendom van Stal Henco, scoorde een totaal van 57,5 en liep daarmee flink uit op de rest van de deelnemers. Tweede werd de merrie Ilinois (v. Comme il Faut) van A.A. Bosma met een score van 52.

Het vrij bewegen voor driejarigen werd gewonnen door Just Dale (Chippendale x Grand Cru) van H. Derksen. Deze hengst kwam op een totaal van 55,5 punten, met als hoogste cijfer een 8,5 voor de draf. De merrie Jewel (Desparado x Negro) van H. Dollen en L. Kruiter werd met 52 punten tweede.

Bij de 4- tot en met 7-jarigen werd het vrij bewegen gewonnen door de ruin Ike SK (Dreamboy x Painted Black) van R. van Schaijk-Koopmans met een eindscore van 55,5. Hype RW (v. Charmeur) werd met 54 punten tweede.

Finale

De finale van het ONNK 2017 wordt op 29 april gehouden in de HJC-manege in Tolbert. Het programma begint die dag om 19.00 uur, met in de jury onder andere Arnold Kootstra en Bert van den Oetelaar.