Mierlo | STEGEN.NET | KNHS

Na drie keer zilver en twee keer brons is het Marc Houtzager gelukt: de routinier uit Rouveen eiste zondag in Mierlo de titel op bij het NK-springen. ,,Ik heb denk ik wel mijn visitekaartje afgegeven”, aldus Houtzager.

Marc Houtzager won uiteindelijk nog met een flinke voorsprong. Hij eindigde met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) op een totaal van 1.84 strafpunten. Zilver was er voor Michel Hendrix, die met Baileys op 6.88 uit kwam.

De titel is voor Houtzager een mooi wapenfeit in de aanloop naar het komende Europese kampioenschap in Gothenburg. ,,Ik heb denk ik wel mijn visitekaartje afgegeven. Ook al had ik deze titel niet gehaald dan ben ik er van overtuigd dat Sterrehof’s Calimero echt een kampioenschapspaard is. Hij is de hele winter al in vorm. We waren al derde in Grote Prijs van Indoor Brabant. Het is een heel goed paard dat heeft hij hier op het NK weer bewezen. Je moet wel goed rijden natuurlijk en gelukkig lukte me dat hier ook een keer”, lacht Houtzager.

Hoge kwaliteit

Bondscoach Rob Ehrens kijkt met veel plezier terug op het NK in Mierlo. ,,De kwaliteit was hoog, de ruiters waren in goeden doen. De sport vond ik geweldig. Heel veel positiviteit gezien. Ik kan hier heel veel informatie uithalen voor de komende maanden voor de invulling van de eerste divisie landenwedstrijd en ook al richting het EK. En een pluim aan de organisatie en de parcoursbouwer Henk Linders.”