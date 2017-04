Tolbert | STEGEN.NET

Maurice Stevens is op Koningsdag winnaar geworden van het 1.40 bij de sterk bezette wedstrijd in Tolbert. De ruiter uit Zeijen voerde de rubriek aan met Espoir d’Usance (v. Quintender).

De overwinning op de zandpiste achter de HJC-manege was een knappe prestatie, want het was het debuut van deze combinatie in het nationale 1.40. Stevens reed een foutloze ronde in 67.12. Daarmee hield hij Chantal Regter op de tweede plaats. Regter reed met Quilando een tijd van 68.91. Met haar andere paard Enjoy werd de amazone ook nog knap vierde, achter Michiel Brusse met Kom la Rondine.

Goed gereden

Er werd trouwens opvallend goed gereden in het 1.40, want van de 11 gestarte combinaties bleven er negen foutloos. Dat lukte ook Lynn Bulthuis, die net als Stevens debuteerde op dit niveau. Bulthuis reed een mooie foutloze ronde met Dollards Cracker Jack.

Het ZZ-parcours van overdag werd gewonnen door Tarik van Boggelen met Beautyduna (v. Caricello). Marriët Hoekstra stuurde Felice naar de tweede plaats. Albert Zoer pakte de derde en vierde plaats, respectievelijk met Edorette (v. Clinton) en Florian (v. Zirocco Blue).