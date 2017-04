Vries | STEGEN.NET

De nieuwe all-weather bodem van 3200 vierkante meter bij paardensportcentrum Jan Dolfing in Vries is zo goed als klaar. Op 13 en 14 mei wordt de bodem voor het eerst gebruikt tijdens het Hippisch Festijn Polarfürst.

Voorzitter Anneke van der Veen is enthousiast over de nieuwe bodem en hoopt dat die een impuls zal betekenen voor de paardensport in Vries. ,,Wij nodigen alle springruiters en natuurlijk ook de dressuurruiters van harte uit om deel te nemen aan onze wedstrijd, met mooie geldprijzen en extra prijzen om er wederom een fantastisch concours van te maken.”

De organisatie rekent op tot wel 600 deelnemers over de twee dagen. De globale indeling is al volgt: