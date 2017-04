Bronneger | STEGEN.NET

Paarden van de familie Nekeman uit Hasselt domineerden zaterdag de strijd om de Oostermoer Kei. Deze wedstrijd voor 4- en 5-jarige dressuurpaarden was in manege De Rietweg in Bronneger. Laura Zwart en Laura van Hemmen vormden de jury.

De twee juryleden kregen fijne paarden in de ring. In de finale voor vierjarigen mochten vijf paarden overrijden. De rubriek werd gewonnen door Identity STH, die voorgesteld werd door Nicky Snijder. De ruin liet zien over kracht en balans te beschikken en imponeerde met zijn talent tot sluiten in draf en galop. Voor de drie basisgangen kreeg hij het cijfer 8 en voor gedragenheid en souplesse een 8,5. De Charmeur-zoon is gefokt en in eigendom bij L.F Nekeman & B. Nekeman-Alteveer uit Hasselt.

De tweede plaats was voor Ivy (v.Davino VOD) onder Astrid Reinders. Deze merrie werd gefokt door H. Wobbes en is geregistreerd bij J. Vincourt uit Veeningen. In het klassement scoorde de merrie een punt minder dan winnaar Identity Sth. Idefix STH (v. Dorado) pakte onder het zadel van Nicky Snijder de derde plaats. De bekende Hoogadel (v. Hofrat) pakte met Marjan Hooge de vierde prijs. Intense (v. Dream Boy) met Anthea Vis volgde als vijfde.

Bij de vijfjarigen reed Nicky Snijder niet alleen de winaar, maar ook de nummer twee. High Energy STH (v. Jazz), gefokt en in eigendom bij L.F Nekeman & B.Nekeman-Alteveer uit Hasselt, imponeerde de jury vooral in haar sterke galop. De merrie won niet alleen in haar leeftijdsklasse, maar was ook in de finale de beste en won de Oostermoer Kei.

Ook de tweede plaats was voor een paard van de familie Nekeman. Havanna STH is net als High Energy STH een nakomeling van Jazz en werd gefokt door P. Crum uit Herveld. De derde en de vierde plaats werden opgeëist door Cecile Smit. Ze werd met Hunter (v. Connaisseur) derde en met Hylinde (v. Wynton) vierde.