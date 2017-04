Nieuw en St. Joostland | STEGEN.NET

Pony-amazone Anna-Sophie Huisman kijkt tevreden terug op haar deelname aan Zeeland Outdoor International. De 14-jarige Drentse kampioene uit Ruinerwold wist met Spoekedammetje’s Nikos haar laatste B-kader score.

De Drentse amazone reed in de teamtest naar een resultaat van 68,077%, goed voor de negende plaats in de sterk bezette rubriek, die werd gewonnen door Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador met 70,983%.

In de individuele proef behaalde Anna-Sophie Huisman met Spoekedammetje’s Nikos een score van 69,675%. Dat leverde de zevende plaats op en een startbewijs voor de afsluitende kür. Daarin behaalde de leerlinge van Loes Corsel 70,333% en de 12e plek. Sam Oudhof was met de vierde plaats de beste Nederlander. Huisman zit op een speciale school voor sporttalenten in Zwolle en ze volgt ook Rabo-trainingen bij Monique Peutz.