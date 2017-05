Eext | STEGEN.NET

Marten Hilbolling maakt nog maar een foto. Het is dan ook bijna een historisch moment, maandagochtend in Eext. De aanleg van een nieuwe all-weather bodem is begonnen. De piste van 8800 vierkante meter moet tijdens het Pinksterconcours gebruikt kunnen worden.

Voorzitter Marten Hilbolling van het CH Eext is terecht trots. Het is een flinke stunt om de grote arena zo’n upgrade te kunnen geven. ,,Vorig jaar na het concours groeide het besef dat we iets moesten doen. De laatste tien jaar neemt het aantal deelnemers aan ons concours steeds iets af. In september zijn we echt concreet aan de slag gegaan.”

Hilbolling wil niet zeggen hoe groot de investering is. ,,Maar het is een flink bedrag. Gelukkig hebben we niet voor niets aangeklopt bij de gemeente Aa en Hunze en de provincie. En ook vanuit het dorp hebben we van veel sponsoren steun gekregen. En ook de boermarke, die eigenaar is van het terrein, was gelijk enthousiast.”

Ook de bodem in Eext wordt aangelegd door bodemspecialist Klaas Meijer, in samenwerking met plaatselijke partijen. ,,Dit is de grootste bodem die ik tot nu toe heb mogen aanleggen”, vertelt Klaas Meijer met gepast trots. Hij verzorgde onder andere de bodems in Tolbert en recent in Exloo. Dat zijn trouwens bodems met een eb- en vloedsysteem. Die in Eext krijgt wel de drainage, maar moet van bovenaf nat worden gehouden.

Flinke impuls

Het CH Eext verwacht dat de nieuwe bodem een flinke impuls zal betekenen voor het jaarlijkse evenement. ,,We merken dat nu al”, zegt Hilbolling. ,,En we praten ook met andere organisaties die wellicht kun evenementen naar Eext willen verplaatsen.” De organisatie kijkt ook of het mogelijk is om bijvoorbeeld vaker wedstrijden voor tuigpaarden te organiseren.