In het eerste weekend van juli (30 juni, 1 en 2 juli) staat Hippisch Holtrijk op de paardensportkalender. Maar niet alleen op de paardensportkalender. Ook verdient Hippisch Holtrijk een noemenswaardige plaats op de uitkalender, want Hippisch Holtrijk is een paardensportevenement en zó veel meer dan dat.

Springpaardensport van de klasse B tot en met ZZ. Friese- en tuigpaardensport van het kampioenschap van de ereklasse tot Friese tuigpaarden en een showrubriek met paard en boerenwagen. Derby rubrieken voor pony’s, B-, L-, M-, Z- en ZZ-paardencombinaties. En dan is er het nieuwste programmaonderdeel: De BushBike & Ride. ,,De strijd der rossen tussen de Groller bossen’’. De paardensportliefhebber hoeft zich tijdens de derde editie van Hippisch Holtrijk geen moment te vervelen.

Maar ook aan het publiek met minder passie voor de paardensport is gedacht. Hippisch Holtrijk staat namelijk niet alleen voor paardensport maar ook voor het bieden van een recreatie- en ontmoetingsplaats voor inwoners, toeristen en ondernemers. Te beginnen met een ondernemers & inspiratieavond op vrijdag 30 juni rondom het thema ‘‘In de hoogste versnelling van inspiratie naar innovatie’’ (subsidiemogelijkheden).

Nieuw onderdeel

Aansluitend aan dit programma start het spectaculaire BushBike & Ride event. Een nieuw onderdeel in het programma dat in het teken staat van de fiets- en paardenprovincie Drenthe. In dit programmaonderdeel ziet men niet alleen ruiters te paard maar ook mtb’ers te fiets. De hamvraag is: ,,Welk team legt het parcours het snelst af?’’ Het antwoord op deze vraag weet niemand. Maar dat het hilarisch, spannend en energiek wordt dat staat vast!

Op zaterdagavond 1 juli vindt het zeer uitgebreide tuigpaardenmatinee met Friese paarden plaats, bestaande uit de nieuwelingen competitie, grote limiet, ereklasse kampioenschap, dames vierwielig, showrubriek met enkelspan boerenwagen, friezen limiet-, ere-, dames- en tweespan klassen. Op deze avond worden de ouderen (70-plussers) uit de omgeving in de watten gelegd. Veel ouderen komen minder makkelijk hun woning uit, terwijl ze wel behoefte hebben aan sociale contacten en een leuk uitstapje. Zij worden met een speciale bus opgehaald en kunnen, in een speciaal voor hen ingerichte tent, onder het genot van een hapje en drankje genieten van een prachtige avond Friese- en tuigpaardensport!

Derby van Drenthe

Op zondag vindt het meest toonaangevende programmaonderdeel van Hippisch Holtrijk plaats: de Derby van Drenthe waarbij er een bedrag van €1.000 klaarligt voor de overwinnaar. De Derby van Drenthe kan al als een ware klassieker worden aangemerkt door haar unieke en vernieuwende karakter. Ieder jaar wordt er een nieuwe natuurlijke hindernis toegevoegd aan het parcours. Door de verscheidenheid aan, onder andere natuurlijke, hindernissen kan de Derby van Drenthe absoluut de zwaarste wedstrijd van Noord-Nederland genoemd worden. Vorig jaar won Renate Beuving dit hoofdnummer.

Het gehele weekend is er een landbouwbeurs, gezellig strodorp en livemuziek aanwezig. Op zaterdag 1 en zondag 2 juli is er dit jaar een enorm kinderdorp aanwezig waar kinderen zich kunnen uitleven op 5 enorme springkussens (waaronder een heuse stormbaan en voetbalkooi), een kijkje kunnen nemen in de dierenweide en zich kunnen laten schminken. Ook ouders hoeven zich niet te vervelen. Op de kindermarkt kunnen zij tweedehands kinderkleren, speelgoed en kinderboeken verkopen of kopen.