Amber Meijer was zondag bij het Gronings kampioenschap in blakende vorm. In de ZZ-klasse werd ze kampioen en reservekampioen. De talentvolle amazone van de LR Veendam behaalde in het Stadspark haar 18e provinciale titel.

In de ZZ-klasse domineerden de amazones, met een glansrol voor Amber Meijer. In de eerste omloop reed Meijer foutloos met Feline HBC, net als clubgenote Beaudine Hollemans metr Bella Diva RB.

Tijdfout

In de tweede omloop maakte Meijer een fout en kreeg Hollemans twee balken. Maar Amber Meijer reed wel foutloos met Chalcedon (v. Calido), waarmee ze in de eerste omloop een tijdfout kreeg. Met een totaal van 1 strafpunt werd ze daarmee kampioen met de 7-jarige Chalcedon en reservekampioen met Feline HBC. Rana Dalenoord werd met 5 strafpunten derde met Waligra.

Barrage

In de klasse Z moest een barrage de beslissing brengen. Marianne Boerema en José Woldring bonden in de ronde op tijd de strijd aan. Beide amazones kregen in de barrage een fout, maar Woldring was de snelste met Chella en eiste daarmee de Z-titel op. Boerema werd met Efrera tweede en Amanda Slagter derde met Galiandra. In de klasse M werd Liza van Doorn kampioen met G-Star AN.

Bij de viertallen was er opnieuw succes voor het bekende Z-Friezenteam. In de ZZ-klasse behaalde deze ploeg een uitstekende score van 71,58%. Het viertal van RV Neta werd kampioen in de klasse Z met 64,83%.

Leden van Neta wisten ook in de klasse M de titel veilig te stellen. Dit viertal behaalde een score van 64,50%. In de kür zwaarste klasse was het Z-Friezenteam niet te kloppen. Bij dit onderdeel behaalde het succesvolle team een resultaat van 73,83%.