Beaudine Hollemans vervulde de hoofdrol bij de 19e editie van het CH Parkstad Veendam. De 18-jarige amazone uit het naburige Ommelanderwijk won met haar schimmel Bella Diva beide Z/ZZ-parcoursen. Ook werd ze derde in de finale in handicap, die werd gewonnen door Demi Herder.

In de gecombineerde Z/ZZ kwamen 16 combinaties aan de start. Dat waren er in het verleden wel eens meer. En dat terwijl de organisatie en de locatie tiptop in orde waren. Ook de bodem was nu goed, maar dat is in Park Borgerwold ook een kwestie van geluk hebben. “Het bleef gelukkig vrijwel droog de afgelopen dagen, maar we hebben ook heel veel aandacht aan de bodem besteed”, vertelde bestuurslid Nico Kort.

De organisatie had natuurlijk pech dat het CSI Twente ook in dit weekend wordt verreden. Maar ook in het Friese Warga is een groot concours. “Het is vooral de toegenomen concurrentie die ons parten speelt”, aldus voorzitter Meindert Meijer. “Ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat we hier op gras rijden. Als het aan mij ligt blijven we dat ook doen. Ik denk dat er ook een verschuiving is: profruiters rijden steeds liever door de week en niet in het weekend.”

Vijf combinaties bleven foutloos in de klasssieke omloop van de Z/ZZ. Beaudine Hollemans reed haar Bella Diva (v. Indorado) als eerste in de ingebouwde barrage en haar tijd van 40.46 werd niet meer verbeterd. Marian Lunsche werd met de in goede vorm stekende Ego tweede. Hollemans won vervolgens ook het jachtparcours in de tweede baan.

Rite te pakken

Hollemans: ,,Ik doe hier nu voor de tiende keer mee, maar ik heb niet eerder zo’n succesvolle dag gehad”, blikte ze terug. ,,Het gaat de laatste maanden erg goed, we hebben het ritme goed te pakken. Ik heb in elk geval een goede generale voor het CH De Wolden. Daar ga ik internationaal rijden”, aldus de leerlinge van Suzanne Tepper. “Zij is echt mijn grote voorbeeld. Ze werkt heel hard en is heel transparant aan het rijden. En ze heeft ook alles zelf moeten doen, net als ik.”

Hollemans studeert voor para-veterinair en heeft twee wedstrijdpaarden, die ze helemaal zelf heeft opgeleid. Naast de soepele en snelle schimmel Bella Diva heeft ze nog een vierjarige in de B lopen. Met Bella Diva gaat ze komende week naar het CH De Wolden in Veeningen. “Twee jaar geleden heb ik Bella Diva daar gereden bij de zevenjarigen. Nu gaan we voor het internationale werk. Ik heb in elk geval een goede generale”, lacht de succesvolle amazone.

Demi Herder wint finale

Het CH Parkstad kende dit jaar een andere afsluiting, namelijk met een finale voor de beste deelnemers uit alle klassen. De eerste drie uit elke rubriek, van B tot en met ZZ, konden daaraan meedoen, met als inzet een eerste prijs van 750 euro. De overwinning in dit jachtparcours was voor Demi Herder uit Noordbroek. Zij zette met haar L-paard Guppie de winnende tijd van 60.62 neer. Herder heeft met Guppie eerst bij de pony’s gereden, tot en met de klasse Z en is toen naar de paarden overgegaan. ,,Ze is paard gefokt, maar pony gebleven. Omdat ze dus relatief klein is heet ze Guppie”, aldus Demi Herder.

Sven Kats werd met Donja tweede in deze grote finale en Beaudine Hollemans derde. Zij kreeg een fout op de laatste hindernis, vermoedelijk omdat een peesbeschermer half los zat.

