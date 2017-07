Veeningen | STEGEN.NET

De opkomst van ruiters uit het Midden-Oosten werd op de openingsdag van het 13e CH De Wolden treffend duidelijk. Khaled Abdulrahman Almobty pakte de overwinning het 1.30 direct op tijd.

Het was een knappe prestatie van de ruiter uit de oliestaat. Want niet minder dan 87 combinaties kwamen aan de start in dit parcours. Almobty startte als eerste, had niets te verliezen en knalde met zijn paard Desert Storm als een stormwind door het parcours. Hun tijd van 56.14 werd niet meer verbeterd.

Op meer dan twee seconden achterstand eindigde Manon Hees als tweede. Zij had met Bruminka (v. Numeru Uno) 58.83 nodig. Steven Veldhuis werd derde met Quote.

Bonder tevreden

Maureen Bonder uit Schoonoord stelde één van haar nieuwe troeven voor, de zevenjarige merrie Somethin’ Else (v. Stairway). Bonder kreeg een fout op de tweede hindernis. ,,Maar ik ben heel tevreden hoor. Ze brak even iets door mijn hand heen, maar daarna heb ik het parcours fijn uit kunnen rijden. Zo’n concours als CH De Wolden is echt ideaal om je jonge paarden ervaring te laten opdoen.”

Mooie resultaten waren er voor Gerrit Veenstra. Het jonge Friese talent werd eerste en derde in het 1.20, met respectievelijk D.Hollandian Toltien en After Pleasure Toltien. De Drentse Anouk Vos werd knap vierde met Donetta.