Marten Luiten kijkt tevreden terug op zijn proef met Goldwin’s Hoeve’s Movie Star tijdens het EK-dressuur voor pony’s. ,,De proef ging erg fijn”, vertelt de ruiter uit Winschoten.

Het optreden van Marten Luiten en Movie Star was goed voor een score van 71,179% en een voorlopige tiende plaats. Er had misschien nog meer in gezeten. ,,We hadden een miscommunicatie bij het achterwaarts gaan”, aldus Marten Luiten.

De donderdag is voor hem een trainingsdag. Vrijdag moet het jonge talent al vroeg uit de veren. Luiten gaat dan om 07.38 al de baan in voor zijn individuele proef.

foto: Equigeniek | Dominique van Dreumel