Roosendaal | KNHS

Het Children team van Nederland heeft goud behaald bij de landenwedstrijd van het EK-dressuur voor de jeugd. Pas in april van dit jaar is in Nederland een pilot gestart met de Children, voor kinderen van 12 tot en met 14 jaar op paarden. Vier maanden later volgt al de Europese titel.

Bondscoach Monique Peutz is in een jubelstemming. ,,Geweldig. Boven verwachting. Ik ben helemaal verbaasd. Ik was eigenlijk niet bezig met punten en medailles. Eerst maar eens zien en hopen mijn jonge kinderen zo goed mogelijk de ring in te krijgen, dat ze zo geconcentreerd en zo goed mogelijk konden rijden. Ze hebben alle vier hartstikke goed gereden. Ik ben echt apetrots.”

Pilot

Peutz: ,,We dachten laten we als pilot een wedstrijd voor Children uitschrijven in Vragender. Dat verraste ons al heel positief. Van daaruit hebben we gezegd, laten we kijken of we naar een internationale wedstrijd kunnen gaan. Dat ging direct goed. Toen kwamen er nog een paar bij. De kinderen leren zo snel en willen zo graag. In een hele korte periode zijn ze alle vier heel ver vooruit gegaan. Dat is echt knap paardrijden. Dat blijkt ook uit het resultaat hier.”

Nederland liet Rusland en Frankrijk achter zich in het landenklassement. Sanne Buijs en Happy Feet voeren de ranking van de landenproef aan. Ze reed als eerste voor Nederland, reed ontspannen en een vrijwel foutloze proef met Happy Feet. ,,Sanne steeg echt boven zichzelf uit in de landenwedstrijd”, vertelt Peutz. ,,Ze is er pas het kortst bij in deze groep en we moesten met haar nog een internationale start plannen om hier het EK te kunnen rijden. Ze heeft haar huiswerk zo goed gedaan na het trainingskamp.”

Giel van Bedaf begon de eerste dag in de inloopproef wat minder. ,,Zijn paard Bond’s Painting was toen een beetje druk. Vandaag bleef hij heel verstandig en heel goed rijden.” Giel eindigde met het Grand Prix-paard van zijn vader Hans op de derde plaats.

Sanne van der Pols reed haar paard Excellentie naar de tweede plaats in de inloopproef op donderdag. In de landenproef slopen wat foutjes, waardoor ze als vierde combinatie van Nederland op de zesde plaats eindigde. ,,Excellentie changeerde in de galop en we kregen wat foutjes. Dat kan je in zo’n korte proef niet goed maken. We hebben goud met het team, maar het is wel met een dubbel gevoel nu ik morgen de finale niet kan rijden”, vertelt Sanne teleurgesteld.

De twaalfjarige Lara van Nek reed de zevenjarige merrie Fariska naar de vijfde plaats in de landenwedstrijd en is ook zeker van een plek in de finale morgen. De elegante merrie imponeerde in de proef met haar goede basisgangen en lichtvoetigheid.

Zondagochtend rijden de Children de individuele finale.

Uitslag landenwedstrijd Children, EK Dressuur Roosendaal

Goud Nederland, 215.467

Sanne Buijs (Heusden) – Happy Feet (v.Tuschinski), 73.800%

Chiel van Bedaf (Etten-Leur) – Bond’s Painting (v.OO Seven), 71.900%

Lara van Nek (Wijdewormer) – Fariska (v.Vivaldi), 69.767%

Sanne van der Pols (Abbenbroek) – Excellentie (v.Don Schufro), 69.700%

Zilver Rusland, 211.566

Brons Frankrijk, 208.066

4. Italie

5. Spanje