Vier Groningse fokverenigingen lanceren de Summerschool Noordelijke Springtalent. Op de maandagavonden 21 en 28 augustus en 4 september zijn in Tolbert openbare lessen.

De Summerschool Noordelijk Springtalent is in het leven geroepen vanwege soortgelijke succesvolle initiatieven in Drenthe en Friesland. Deelname is bedoeld voor 4- en 5-jarige springpaarden, die niet hoger geklasseerd zijn dan B-niveau.

De lessen worden gegeven door Nella Bijlsma en Barbara van Groeningen. De focus zal liggen op tempo, houding en goede afstanden rijden. Na de drie lesavonden bij de HJC-manege in de finale op zondag 17 september tijdens Outdoor Tolbert. De winnaar verdient 125 euro.

Gratis dekking

De fokker van het winnende paard ontvangt een gratis dekking van de hengst Gerardus (v. Carambole), mogelijk gemaakt door Hengstenhouderij Post. Deze KWPN-gekeurde hengst zal tevens een presentatie geven tijdens de finale van het Summerschool Noordelijk Springtalent.