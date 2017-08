Dublin | STEGEN.NET | KNHS

De Nederlandse springruiters hebben met de derde plaats in de FEI Nations Cup in Dublin het seizoen heel goed afgesloten. Michael Greeve uit Veeningen leverde een topprestatie. Hij reed met Whitney BB dubbel nul.

Nederland staat daarmee bovenaan in de eindstand van de Europese divisie. Daarmee is Nederland een van de favorieten voor de finale eind september in Barcelona. Over veertien zullen de Oranje-ruiters eerst nog hun Europese titel proberen te prolongeren.

De Nederlandse springsport staat er goed voor op het moment. Voor de landenwedstrijd in Dublin koos bondscoach Rob Ehrens niet eens de ruiters die meegaan naar het Europees Kampioenschap. De equipe met Michaal Greeve, Doron Kuipers, Michel Hendrix en Frank Schuttert deed het fantastisch in de Ierse hoofdstad. Met twee strafpunten gingen op de vierde plaats ze de tweede ronde in. Daarin klommen ze nog een plek. Met dit resultaat is Nederland winnaar geworden van de FEI Nations Cup series in de zware eerste Europese divisie.

Vertekend beeld

Ehrens: ,,Aan het begin van de competitie was het beeld wat vertekend. Maar nu aan het eind met een overwinning in Falsterbo, tweede plaatsen in Rome en Hickstead en vandaag derde in Dublin staan we bovenaan in de eindstand. Dan hebben we het gewoon goed gemanaged met elkaar.”

,,Dan zie je ook vandaag maar weer hoe spannend en mooi de landenwedstrijden zijn en hoe mooi onze sport is. Mijn ruiters hebben vandaag alle vier echt knap gereden. Ik denk dat het fundament in onze sport in Nederland heel sterk is. En daar hebben we met heel veel mensen aan gewerkt”, is Ehrens bescheiden over zijn eigen rol.

Michael Greeve, die door Rob Ehrens als laatste was opgeroepen voor het team, begon in beide ronden met twee smetteloze omlopen met zijn merrie Whitney BB. Ze waren een van de vijf combinaties die tweemaal foutloos bleven in het immense stadion in het centrum van Dublin.

Het paard Charly van Doron Kuipers deed in de eerste ronde zo geweldig zijn best om de hindernissen niet aan te raken, dat de tijd iets overschreden werd. In de tweede ronde deed Doron er alles aan om dat niet te laten gebeuren en ze herhaalden het resultaat van Michael met een geweldige foutloze omloop. ,,Michael heeft sterk gereden en Doron blijft heel lang strijden en reed ook super”, complimenteert de coach zijn pupillen.

Michel Hendrix reed met Baileys een bijna perfecte eerste ronde, op de tijdfout na. In de tweede was de afstand in de driesprong niet ideaal. De combinatie verliet de wedstrijdring met een totaal van acht strafpunten, wat het streepresultaat bleek.

De druk lag in beide omlopen bij Frank Schuttert die met Chianti’s Champion met twee fouten het streepresultaat had in de eerste omloop. De vijf strafpunten in de tweede telde voor Oranje mee en daarmee eindigden ze achter de Verenigde Staten en Frankrijk op de derde plaats.